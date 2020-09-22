Японія створила лампи, що вбивають коронавірус



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Лампи будуть використовувати для дезінфекції приміщень і поверхонь, зокрема, у ліфтах, поїздах, автобусах, офісах, магазинах та в інших місцях

Виробник освітлювального обладнання Ushio Inc створив безпечні для людини ультрафіолетові лампи «Care 222»

Японія створила безпечні для людини ультрафіолетові лампи «Care 222», що здатні знищувати коронавірус у приміщеннях. Про це повідомляє Kyodo News.

Зазначається, що лампи будуть використовувати для дезінфекції приміщень і поверхонь, зокрема, у ліфтах, поїздах, автобусах, офісах, магазинах та в інших місцях.

«Виробник освітлювального обладнання Ushio Inc створив лампи у співпраці з Колумбійським університетом. Зазвичай УФ-лампи широко використовуються як ефективний засіб стерилізації, особливо в медичній та харчовій промисловості, але звичайні УФ-промені не можна використовувати в приміщеннях, де є люди, оскільки вони викликають рак шкіри та проблеми з очима. Звичайні лампи випромінюють світло довжиною хвилі 254 нанометри, а нова лампа випускає хвилі довжиною 222 нанометри. Такі хвилі безпечні для людини, але вони руйнівно діють на коронавіруса», – йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що «Care 222» знищує 99% вірусів та бактерій у повітрі і на поверхні 3 кв. м на відстані 2,5 метра від лампи за 6–7 хвилин.

Вага пристрою складає 1,2 кг і має розмір книги середнього розміру. Зараз вартість однієї лампи становить близько $2860.

На цей час компанія приймає замовлення лише від медичних установ, але планує обслуговувати й інших споживачів.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 22 вересня зафіксовано понад 31,5 млн випадків коронавірусу.