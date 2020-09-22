Японія створила лампи, що вбивають коронавірус
Виробник освітлювального обладнання Ushio Inc створив безпечні для людини ультрафіолетові лампи «Care 222»
Японія створила безпечні для людини ультрафіолетові лампи «Care 222», що здатні знищувати коронавірус у приміщеннях. Про це повідомляє Kyodo News.
Зазначається, що лампи будуть використовувати для дезінфекції приміщень і поверхонь, зокрема, у ліфтах, поїздах, автобусах, офісах, магазинах та в інших місцях.
«Виробник освітлювального обладнання Ushio Inc створив лампи у співпраці з Колумбійським університетом. Зазвичай УФ-лампи широко використовуються як ефективний засіб стерилізації, особливо в медичній та харчовій промисловості, але звичайні УФ-промені не можна використовувати в приміщеннях, де є люди, оскільки вони викликають рак шкіри та проблеми з очима. Звичайні лампи випромінюють світло довжиною хвилі 254 нанометри, а нова лампа випускає хвилі довжиною 222 нанометри. Такі хвилі безпечні для людини, але вони руйнівно діють на коронавіруса», – йдеться у повідомленні.
У компанії заявили, що «Care 222» знищує 99% вірусів та бактерій у повітрі і на поверхні 3 кв. м на відстані 2,5 метра від лампи за 6–7 хвилин.
Вага пристрою складає 1,2 кг і має розмір книги середнього розміру. Зараз вартість однієї лампи становить близько $2860.
На цей час компанія приймає замовлення лише від медичних установ, але планує обслуговувати й інших споживачів.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 22 вересня зафіксовано понад 31,5 млн випадків коронавірусу.