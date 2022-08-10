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Ворог вгатив по Сумщині з артилерії, пошкоджений газопровід 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ворог вгатив по Сумщині з артилерії, пошкоджений газопровід 
Окупанти знову обстріляли одну з громад у Сумській області  
фото з відкритих джерел

Загарбники не припиняють вести вогонь по прикордонних районах України 

Російські окупанти обстріляли одну з громад Сумської області, де пошкодили газопровід. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Внаслідок артобстрілів Хотінської громади пошкоджений газопровід. Частина населених пунктів лишаються без газу, працюємо над ліквідацією наслідків російського ворожого обстрілу», – написав він. 

Варто зазначити, що окрім Хотінської громади вранці 10 серпня росіяни відкривали вогонь і по Білопільщині та Шалигінській громаді, де зафіксували 30 прильотів. 

Нагадаємо, напередодні, 9 серпня, російські війська обстріляли сім громад Сумської області. В результаті атак постраждали дві людини.

Перед цим, 8 серпня, у громадах Сумської області нарахували понад 130 «прильотів» за добу. Російські окупанти використовували різну зброю, внаслідок чого є жертва серед цивільних. 

Також російські окупанти 6 серпня обстріляли території шести громад Сумської області з артилерії, гранатометів і стрілецького озброєння. Зафіксовано близько 200 прильотів.

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Теги: Сумщина обстріл

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