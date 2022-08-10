Екснардеп-зрадник від «Партії регіонів» оголошений у міжнародний розшук 

Тепер ця особа нев’їздна до цивілізованих країн

Колаборант публічно закликав до зміни меж території України

СБУ оголосила у міжнародний розшук екснардепа-колаборанта від «Партії регіонів», повідомляє пресслужба СБУ.

Слідчі Служби безпеки зібрали додаткову доказову базу і повідомили про підозру у нових злочинах колишньому народному депутату від «Партії регіонів», якого у червні вже було обвинувачено у колабораційній діяльності.

Наразі цей чоловік підозрюється за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. В основу нової підозри лягли його останні дії та заклики щодо війни. Він як так званий «експерт» в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію РФ і транслював тези про «асвабадітєлєй».

Наразі завершено проведення низки експертиз. Було проаналізовано великий масив доказів, зібраних співробітниками СБУ. Отримані висновки підтверджують, що у виступах фігуранта присутні факти його підривної діяльності проти України. Зокрема, мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо.

У зв'язку з оголошенням у міжнародний розшук тепер ця особа нев’їздна до цивілізованих країн.

Нагадаємо, у червні правоохоронці оголосили про підозру у колабораційній діяльності екснардепу від «Партії регіонів». Правоохоронці не називали тоді прізвище нардепа, але за даними ЗМІ, йдеться ексрегіонала Ігоря Маркова.