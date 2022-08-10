У центрі окупованого Маріуполя прогримів вибух
Наразі невідомо, що саме сталося в місті
Удень 10 серпня у центральному районі Маріуполя біля екоринку прогримів потужний вибух.
Місцева влада наразі не може підтвердили або спростувати, чи був вибух результатом роботи маріупольських партизанів. Про це Маріупольська міськрада повідомила в соцмережі.
«О 12:00 в Центральному районі біля екоринку пролунав потужний вибух. Ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити інформацію про роботу опору Маріупольської групи. Чекаємо уточнених новин», – йдеться в заяві мерії.
Нагадаємо, тим часом у тимчасового окупованому Маріуполі почалася прихована мобілізація. Жителям міста почали надходити смс-повідомлення з пропозицією вступити до «нового підрозділу на військову службу за контрактом до збройних сил».
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