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У центрі окупованого Маріуполя прогримів вибух 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У центрі окупованого Маріуполя прогримів вибух 
Так до окупації зустрічав Маріуполь гостей
фото з відкритих джерел

Наразі невідомо, що саме сталося в місті 

Удень 10 серпня у центральному районі Маріуполя біля екоринку прогримів потужний вибух.

Місцева влада наразі не може підтвердили або спростувати, чи був вибух результатом роботи маріупольських партизанів. Про це Маріупольська міськрада повідомила в соцмережі.

«О 12:00 в Центральному районі біля екоринку пролунав потужний вибух. Ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити інформацію про роботу опору Маріупольської групи. Чекаємо уточнених новин», – йдеться в заяві мерії. 

У центрі окупованого Маріуполя прогримів вибух  фото 1

Нагадаємо, тим часом у тимчасового окупованому Маріуполі почалася прихована мобілізація. Жителям міста почали надходити смс-повідомлення з пропозицією вступити до «нового підрозділу на військову службу за контрактом до збройних сил».

Раніше у Маріуполі з'явилось звалище військової техніки РФ (відео).

Як відомо, у Маріуполі люди живуть у зруйнованих будинках (відео).

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Теги: вибух Маріуполь

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