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Окупанти обстріляли з артилерії житлові будинки на Сумщині (фото)

Альона Боженко
Сьогодні, 01:59 glavcom.ua
Окупанти обстріляли з артилерії житлові будинки на Сумщині (фото)
Рашисти на Сумщині обстріляли цивільних
фото: Дмитро Живицький

В Краснопільській громаді війська РФ били по житлових кварталах одного з селищ

У середу, 3 серпня, російські окупанти понад півсотні разів обстріляли Сумську область. Пошкоджено житлові будинки одного з селищ. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

За його словами, сьогодні від атак росіян постраждали Юнакіївська, Миропільська та Краснопільська громади. Окупанти провели 55 обстрілів.

При цьому Живицький зазначив, що в Краснопільській громаді війська РФ били по житлових кварталах одного з селищ.

«Пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, цивільна інфраструктура», – розповів голова ОВА про наслідки атак.

Нагадаємо, 2 серпня російські загарбники вчинили обстріли трьох прикордонних громад Сумської області. За день росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних громад області. Всього зафіксовано 62 прильоти.

Разом з тим 3 серпня рашисти обстріляли села Дніпропетровщини. Окупанти вдарили по населеним пунктам з «Ураганів», внаслідок чого там пошкоджено декілька десятків житлових будинків, господарчі споруди, автівки. На місці обстрілу можуть бути небезпечні боєприпаси. Внаслідок обстрілу загинула пенсіонерка.

Теги: війна в Україні війна окупанти обстріл Сумщина

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