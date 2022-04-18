Медведчук запропонував себе «обміняти». Офіс президента дав відповідь

«Медведчук запробував запропонувати єдиний можливий для себе вихід», – Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловив сумнів у тому, що керівництво Росії погодиться на пропозицію затриманого Службою безпеки України нардепа Віктора Медведчука обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя.

«Об'єктивно кажучи, Медведчуку, звісно, немає жодного місця в нинішній Україні. По суті, він – чи не ключова частина того огидного політико-інформаційного явища, яке сприяло формуванню у росіян несамовитої ненависті до нас. Тому, виходячи з почуття самозбереження, він спробував запропонувати єдиний можливий для себе вихід – обміняти себе на справді важливих для нас героїв Маріуполя. І захисників, і мирних, що залишилися там», – заявив Подоляк в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами радника голови ОП, Медведчук наразі керується не людинолюбством, а лише бажанням не платити тут і зараз за численними боргами.

«Але для нас, як для країни, яка цивілізована і дуже сильно любить своїх громадян – це справді важливо. Важливо витягнути всіх своїх громадян, усіх своїх маріупольців із варварських, кривавих рук російської армії. Втім, сумніваюся, що самі росіяни, які просто впиваються кров'ю маріупольців та азовців, захочуть повернутися на якийсь час у людський образ і всерйоз підтримати ініціативу Медведчука», – сказав Подоляк.

Нагадаємо, Віктор Медведчук записав відеозвернення до президентів України та Росії з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.