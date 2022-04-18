Хто із мусульманських лідерів Росії виступив проти війни: шокуючі дані

Верховний муфтій Росії Талгат Таджуддін (на фото), як і більшість мусульманських діячів РФ, відкрито підтримав російську війну проти України

Абсолютна більшість російських муфтіїв відкрито підтримали військову агресію путінського режима в Україні

Мусульманський світ Росії в цілому виступив на підтримку війни, яку президент країни Володимир Путін оголосив – під виглядом «військової спецоперації» – 24 лютого у своєму зверненні. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов.

За словами Ісмагілова, значна кількість відомих мусульманських діяів РФ відкрито підтримали війну, благословили воєнні дії і закликали своїх вірян брати у ній участь. Це зробили, зокрема, верховний муфтій Росії і голова Центрального духовного управління Росії Талгат Таджуддін, муфтій Чечні Салах Межієв та інші діячі мусульманської спільноти країни-агресора.

Частина із цих діячів взагалі назвала агресію путінського режима проти України «джихадом», пояснюючи, ніби це насправді є «війною на шляху Всевишнього Аллаха проти України».

Зовсім невеличка частина («нікчемна меншість», так охарактеризував їх Ісмагілов – ред.) промовчала і не підтримала російсько-українську війну. А от тих, хто б відкрито виступив проти агресії Росії на території сусідньої держави, немає взагалі. «Проти не висловився ніхто», – констатував Ісмагілов.

Нагадаємо, муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" пояснив, навіщо кадировці, які майже не беруть участь у бойових діях на території України, знімають свої пафосні і хвальковиті відеоролики.

За словами Ісмагілова, це потрібно для того, щоб, з одного боку, мобілізувати російських мусульман, показуючи їм, що в Україні нібито дуже легко воювати, українці бояться ісламських воїнів і здаються без бою.

З іншого, цей відеоконтент «тік-ток батальйонів» Кадирова розрахований на арабо-мусульманський світ, який почасти сприймає війну в Україні як битву Росії та ісламу проти США.