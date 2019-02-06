Воював на боці «ДНР»: племінник пропагандиста Кисельова сидить у німецькій в'язниці



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Рупор Кремля Дмитро Кисельов

Кисельов зізнався, що його племінник не шкодує про те, що воював на боці бойовиків

Племінник російського пропагандиста Дмитра Кисельова Сергій засуджений в Німеччині за участь у боях на Донбасі на стороні терористичої «ДНР».

Про це Кисельов розповів в інтерв'ю Юрію Дудю.

За словами рупора Кремля, його племінник воював в рядах бойовиків «ДНР» і був нагороджений медаллю.

«Він сказав, що «я росіянин» і поїхав воювати. У нього загинув командир взводу, він взяв так би мовити на себе командування і нагороджений навіть якоюсь медаллю донецькою», — сказав Кисельов.

Він додав, що племінник має громадянство Німеччини та був заарештований після того, як покинув Україну.

«Те, що він після цього пішов у монастир, постригся в ченці, поїхав кудись у Болгарію і болгари його заарештували і відправили в Німеччину. Зараз він сидить в тюрмі, погана стаття - тероризм, зброя - за те, що воював», - додав російський пропагандист.

Кисельов також зізнався, що його племінник не шкодує про те, що воював на боці бойовиків.

До слова, Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження стосовно проросійського політика Віктора Медведчука.