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    Воював на боці «ДНР»: племінник пропагандиста Кисельова сидить у німецькій в'язниці

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    Рупор Кремля&nbsp;Дмитро Кисельов - Воював на боці «ДНР»: племінник пропагандиста Кисельова сидить у німецькій в'язниці
    Рупор Кремля Дмитро Кисельов

    Кисельов зізнався, що його племінник не шкодує про те, що воював на боці бойовиків

    Племінник російського пропагандиста Дмитра Кисельова Сергій засуджений в Німеччині за участь у боях на Донбасі на стороні терористичої «ДНР».

    Про це Кисельов розповів в інтерв'ю Юрію Дудю.

    За словами рупора Кремля, його племінник воював в рядах бойовиків «ДНР» і був нагороджений медаллю.

    «Він сказав, що «я росіянин» і поїхав воювати. У нього загинув командир взводу, він взяв так би мовити на себе командування і нагороджений навіть якоюсь медаллю донецькою», — сказав Кисельов.

    Він додав, що племінник має громадянство Німеччини та був заарештований після того, як покинув Україну.

    «Те, що він після цього пішов у монастир, постригся в ченці, поїхав кудись у Болгарію і болгари його заарештували і відправили в Німеччину. Зараз він сидить в тюрмі, погана стаття - тероризм, зброя - за те, що воював», - додав російський пропагандист.

    Кисельов також зізнався, що його племінник не шкодує про те, що воював на боці бойовиків.

    До слова, Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження стосовно проросійського політика Віктора Медведчука.

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