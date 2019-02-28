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    Вперше з минулого року українця Гриба у Росії відвідає консул

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    <span>Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року</span> - Вперше з минулого року українця Гриба у Росії відвідає консул
    Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року

    МЗС України очікує, що зустріч відбудеться вже наступного понеділка - 4 березня

    Вперше з листопада минулого року відбудеться зустріч утримуваного за гратами в РФ українця Павла Гриба з українською посадовою консульською особою. Про це під час брифінгу у четвер сказала речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає УНН.

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    «27 лютого генконсульство України в Ростові-на-Дону отримало дозвіл Північнокавказького окружного міського суду на відвідання консулом Павла Гриба. Вперше з листопада минулого року відбудеться зустріч Павла з українською посадовою консульською особою», - сказала Зеленко.

    За словами речниці, МЗС очікує, що зустріч відбудеться вже наступного понеділка - 4 березня.

    «Тоді відбудеться чергове судове засідання, на яке прибуде мати Павла і його лікар. Під час цього засідання буде зроблено третю спробу лікарів виступити в суді, навести дані щодо погіршення стану здоров'я Павла», - повідомила вона.

    Нагадаємо, 18 лютого Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону не дозволив матері політв'язня Павла Гриба та українським дипломатам відвідати його.

    Наступне судове засідання заплановане на 4 березня.

    13 лютого на зустрічі в Брюсселі з європейськими дипломатами Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова озвучила пропозицію синхронного доступу лікарів до Кирила Вишинського і Павла Гриба.

    Директор Європейської служби зовнішньої дії з роботи з державами Східного партнерства та Росії Люк Девінь повідомив, що нещодавно його представники зустрілися з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Під час зустрічі йшлося про можливість доступу лікарів до Кирила Вишинського, який підозрюється у вчиненні державної зради.

    «Українська сторона готова забезпечити ці умови лише за можливості синхронного доступу лікарів до українського політв’язня Павла Гриба, який знаходиться у надкритичному стані», - написала омбудсмен.

    Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.

    Нагадаємо, в анексованому РФ Криму незаконно утримуються 34 громадянина України, на території Росії - 35 українців і 24 захоплених у Керченській протоці моряки.

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    МЗС суд дипломатія ФСБ лікар Павло Гриб
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