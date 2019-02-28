Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.
Вперше з минулого року українця Гриба у Росії відвідає консул
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МЗС України очікує, що зустріч відбудеться вже наступного понеділка - 4 березня
Вперше з листопада минулого року відбудеться зустріч утримуваного за гратами в РФ українця Павла Гриба з українською посадовою консульською особою. Про це під час брифінгу у четвер сказала речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає УНН.
«27 лютого генконсульство України в Ростові-на-Дону отримало дозвіл Північнокавказького окружного міського суду на відвідання консулом Павла Гриба. Вперше з листопада минулого року відбудеться зустріч Павла з українською посадовою консульською особою», - сказала Зеленко.
За словами речниці, МЗС очікує, що зустріч відбудеться вже наступного понеділка - 4 березня.
«Тоді відбудеться чергове судове засідання, на яке прибуде мати Павла і його лікар. Під час цього засідання буде зроблено третю спробу лікарів виступити в суді, навести дані щодо погіршення стану здоров'я Павла», - повідомила вона.
Нагадаємо, 18 лютого Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону не дозволив матері політв'язня Павла Гриба та українським дипломатам відвідати його.
Наступне судове засідання заплановане на 4 березня.
13 лютого на зустрічі в Брюсселі з європейськими дипломатами Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова озвучила пропозицію синхронного доступу лікарів до Кирила Вишинського і Павла Гриба.
Директор Європейської служби зовнішньої дії з роботи з державами Східного партнерства та Росії Люк Девінь повідомив, що нещодавно його представники зустрілися з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Під час зустрічі йшлося про можливість доступу лікарів до Кирила Вишинського, який підозрюється у вчиненні державної зради.
«Українська сторона готова забезпечити ці умови лише за можливості синхронного доступу лікарів до українського політв’язня Павла Гриба, який знаходиться у надкритичному стані», - написала омбудсмен.
Нагадаємо, в анексованому РФ Криму незаконно утримуються 34 громадянина України, на території Росії - 35 українців і 24 захоплених у Керченській протоці моряки.