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    ВПС Афганістану отримали останню пару літаків Super Tucano

    Літак може нести до 1,5 тон боєприпасів
    Видання Jane’s 360 повідомляє про те, що військово-повітряні сили Афганістану отримали два останніх гвинтових літаки Super Tucano від бразильської компанії Embraer. До цього Кабул отримав 20 літаків подібного типу. Літаки були доставлені на базу ВПС США в штаті Джорджія, де разом із іншими сімома літаками Super Tucano будуть
    • Сьогодні, 20:59
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    Літак Super Tucano
    Літак Super Tucano

    Літак може нести до 1,5 тон боєприпасів

    Видання Jane’s 360 повідомляє про те, що військово-повітряні сили Афганістану отримали два останніх гвинтових літаки Super Tucano від бразильської компанії Embraer.

    До цього Кабул отримав 20 літаків подібного типу.

    Літаки були доставлені на базу ВПС США в штаті Джорджія, де разом із іншими сімома літаками Super Tucano будуть використовуватися для тренувань пілотів і обслуговуючого персоналу до переведення в Афганістан. Інші 12 літаків вже використовуються в боротьбі із Талібаном і Ісламською державою. Один літак був втрачений внаслідок інциденту.

    Літак Super Tucano має два кулемети по 12,7 мм і може нести до 1,5 тон боєприпасів – бомб і ракет «повітря-земля».

    Афганістан літак військова техніка
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