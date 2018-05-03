ВПС Афганістану отримали останню пару літаків Super Tucano

Літак може нести до 1,5 тон боєприпасів

Видання Jane’s 360 повідомляє про те, що військово-повітряні сили Афганістану отримали два останніх гвинтових літаки Super Tucano від бразильської компанії Embraer. До цього Кабул отримав 20 літаків подібного типу. Літаки були доставлені на базу ВПС США в штаті Джорджія, де разом із іншими сімома літаками Super Tucano будуть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Літак Super Tucano

Літак може нести до 1,5 тон боєприпасів

Видання Jane’s 360 повідомляє про те, що військово-повітряні сили Афганістану отримали два останніх гвинтових літаки Super Tucano від бразильської компанії Embraer.

До цього Кабул отримав 20 літаків подібного типу.

Літаки були доставлені на базу ВПС США в штаті Джорджія, де разом із іншими сімома літаками Super Tucano будуть використовуватися для тренувань пілотів і обслуговуючого персоналу до переведення в Афганістан. Інші 12 літаків вже використовуються в боротьбі із Талібаном і Ісламською державою. Один літак був втрачений внаслідок інциденту.

Літак Super Tucano має два кулемети по 12,7 мм і може нести до 1,5 тон боєприпасів – бомб і ракет «повітря-земля».