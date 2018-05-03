ВПС Афганістану отримали останню пару літаків Super Tucano
- Сьогодні, 20:59
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Літак Super Tucano
Літак може нести до 1,5 тон боєприпасів
Видання Jane’s 360 повідомляє про те, що військово-повітряні сили Афганістану отримали два останніх гвинтових літаки Super Tucano від бразильської компанії Embraer.
До цього Кабул отримав 20 літаків подібного типу.
Літаки були доставлені на базу ВПС США в штаті Джорджія, де разом із іншими сімома літаками Super Tucano будуть використовуватися для тренувань пілотів і обслуговуючого персоналу до переведення в Афганістан. Інші 12 літаків вже використовуються в боротьбі із Талібаном і Ісламською державою. Один літак був втрачений внаслідок інциденту.
Літак Super Tucano має два кулемети по 12,7 мм і може нести до 1,5 тон боєприпасів – бомб і ракет «повітря-земля».