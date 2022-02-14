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    Вторгнення РФ в Україну. Санду розповіла, як готується Молдова (відео)

    Президентка Молдови закликала населення країни не піддаватися інформаційним провокаціям - Вторгнення РФ в Україну. Санду розповіла, як готується Молдова (відео)
    Президентка Молдови закликала населення країни не піддаватися інформаційним провокаціям
    фото: скріншот з відео

    «Ніхто в Молдові не хоче ні з ким воювати. Ми будуємо сучасну державу, у якої є майбутнє»

    Влада Молдови готова до розгортання кризи на кордонах України, і державні інститути готові до запобігання ризиків, що можуть виникнути від ймовірних військових дій в Україні. При цьому для Молдови важливий нейтралітет і безпека в регіоні, про що повинне памʼятати й Придністров'я. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду у відеозверненні до громадян країни.

    «Звертаюсь також і до жителів міст та сіл придністровського регіону: дорогі співгромадяни, ми мирна країна, принцип нейтралітету важливий для нас. Ніхто в Молдові не хоче ні з ким воювати. Ми будуємо сучасну державу, у якої є майбутнє. Державні органи вживають усі можливі заходи, щоб запобігти виникненню будь-яких можливих ризиків для нашої країни й для наших громадян, включно із можливими військовими діями в Україні», – сказала Санду.

    Президентка Молдови відзначила, що всі місяці була у тісному контакті із колегами з Києва. «Цими днями ми стежимо за Україною...Ми глибоко стурбовані напруженою ситуацією на кордоні сусідньої дружньої країни», – заначила Санду в контексті ситуації в регіоні.

    Як зазначила лідерка Молдови, влада готова протидіяти розгортанню кризи за можливими сценаріями. «Разом з урядом та парламентом ми дослідили всі сценарії розвитку кризи та оцінили ризики (розгортання ситуації на кордонах України – ред.), які вона створює. Державні інститути готові у будь-який час втрутитися задля підтримання базових послуг для громадян», – додала вона.

    Санду також закликала громадян Молдови не піддаватися пропаганді й маніпуляціям, що провокують розкол.

    Раніше спецслужби Молдови повідомили, що Росія посилила охорону військових об’єктів у Придністров’ї.

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    Теги: Росія Молдова війна Придністров'я влада небезпека Майя Санду
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    Вторгнення РФ в Україну. Санду розповіла, як готується Молдова (відео)