Санду вимагає вивести війська Росії з Придністров'я

Майя Санду: Російські військові мають піти разом з боєприпасами, які охороняють в регіоні

Молдова послідовно вимагатиме виведення російських військ зі своєї території

Обраний президент Молдови Майя Санду вимагає вивести оперативну групу російських військ з невизнаного Придністров'я. Про це вона заявила на великій прес-конференції 30 листопада.

«Коли ми говоримо про присутність російських військ в Придністров'ї, – це оперативна група РФ, щодо якої немає угоди про присутність їх на території Республіки Молдова, і позиція Молдови й надалі буде ґрунтуватися на виведенні цієї групи», – цитує Санду Newsmaker.

Санду додала, що буде працювати з Росією стільки, скільки треба, щоб вирішити питання вивозу зброї та виведення військ.

Як зазначила обраний президент, місію миротворців потрібно реформувати, перетворивши її на цивільну.

Спікер президента РФ Дмитро Песков коментуючи заяву Санду про російських миротворців зауважив, що з Ігорем Додоном, термін якого на посаді президента спливає, був «набагато більш конструктивний» діалог.

«Ми розраховуємо на те, що цей конструктивізм триватиме, що в цьому плані буде певна спадкоємність, і що ми будемо враховувати всі можливі негативні наслідки будь-яких різких кроків», – цитує Пескова Інтерфакс.

На території Придністров'я дислокується Оперативна група російських військ в кількості близько 2 тис. осіб і 300 миротворців. Росія пояснює присутність військ в Придністров'ї «миротворчою операцією».

15 листопада у Молдові відбувся другий тур виборів, проєвропейський кандидат Майя Санду отримала 57% голосів, а Додон - 43%.

Перший тур виборів відбувся 1 листопада, тоді Санду набрала 36,16%, а Додон - 32,61% голосів виборців.

20 листопада Центральна виборча комісія Молдови офіційно оголосила Майю Санду переможцем виборів президента.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Санду з перемогою та запросив відвідати з офіційним візитом України. Раніше президенти України відмовлялися зустрічатися з чинним президентом Молдови Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що Крим «належить» РФ.

Президентські повноваження Ігоря Додона закінчуються 23 грудня 2020 року, інавгурація нового президента відбудеться 24 або 25 грудня.