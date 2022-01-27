Небезпека для Молдови через російсько-український конфлікт. Політолог зробив важливу заяву

Кишинів має докласти зусиль для подолання безпекових ризиків навколо Придністров’я

На тлі ескалації в Україні, молдовська влада повинна докласти максимальних зусиль, щоб виключити Придністров’я із можливих ризиків для безпеки. Про це під час онлайн-обговорення «Нормандський неформат. Ескалація на кордонах України та виклики для регіону» на youtube-каналі «Главкома» заявив політолог із Республіки Молдова Ян Лісневський.

«Придністров’я може виступити ризиком (з точки зору кризи на українських кордонах – ред.), але сама Молдова намагається дотримуватися нейтральної позиції й багато громадян Молдови досі рахують це гарантіями безпеки… Що в таких умовах може зробити Республіка Молдова? Молдова давно повинна зайнятися вирішенням придністровського конфлікту», – сказав політолог.

На думку експерта, молдовський уряд повинен докласти реальних зусиль, щоб Придністров’я випало із переліку можливих ризиків на україно-молдовському кордоні.

«Насправді, за ситуацією в Україні спостерігають (у Молдові – ред.) дуже багато хто. Ми намагаємося у цьому питанні бути більш оптимістичними й покладаємося на дипломатію стосовно ризиків початку війни. Разом з тим, Україна залишається гарячою точкою для розв'язання питань великих країн. На цьому тлі Республіка Молдова, як сусідня країна, не може виступити гарантом», – зазначив Лісневський.

Раніше повідомлялося, що Молдова готується до хвилі мігрантів з України.

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