Спецслужби Молдови: Росія посилила охорону військових об’єктів у Придністров’ї

Молдовські спецслужби уважно слідкують за розвитком подій навколо ескалації на українських кордонах

Російські війська посилили охорону військових об’єктів на території непідконтрольного Придністров’я. Про це розповів у інтерв’ю «Главкому» директор молдовської спецслужби – Служби інформації та безпеки Олександр Єсауленко.

«Наскільки ми знаємо, зараз посилена охорона цих складів (воєнні склади у селі Колбасна, на території непідконтрольного Придністров’я – ред.) і ми розуміємо, що цей фактор є одним із ключових з точки зору застосування дестабілізаційних елементів на території нашої країни», – сказав Єсауленко. Він зазначив, що охорону складів у сепаратистському регіоні здійснює оперативна група російських військ (ОГРВ).

За словами розвідника, у Молдови та України на тлі ескалації відбувається ефективний обмін інформацією. «Я думаю, що співпраця з профільними службами України матиме наростаючий тренд у контексті ризиків, які ми маємо сьогодні в регіоні», – сказав Єсауленко.

Зазначимо, сьогодні у Парижі проходить зустріч радників лідерів Нормандського формату. Україну на переговорах представляє голова Офісу президента Андрій Єрмак. Від Росії – заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, із боку Німеччини – радник німецького канцлера Йенс Плетнер, а Франції – радник президента Еммануель Бонн.

Довідка: У Придністров'ї розташовується склад із боєприпасами, що зберігся із радянських часів. У селі Колбасна зберігаються боєприпаси 14-ї гвардійської загальновійськової армії СРСР та зброя, вивезена з НДР та Чехословаччини. Склад боєприпасів у Колбасній є одним із найбільших у Східній Європі й охороняється військовими з оперативної групи російських військ, що незаконно залишаються на території Молдови з часів перебування у регіоні радянської 14-ї армії.

Певні елементи, які викликають підозру у служби, перебувають у полі наших контррозвідувальних органів, і ми маємо гарний обмін інформацією з прокуратурою та іншими колегами. Відбуваються слідчі дії з документування даних елементів.