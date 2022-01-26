Спецслужби Молдови: Росія посилила охорону військових об’єктів у Придністров’ї
Молдовські спецслужби уважно слідкують за розвитком подій навколо ескалації на українських кордонах
Російські війська посилили охорону військових об’єктів на території непідконтрольного Придністров’я. Про це розповів у інтерв’ю «Главкому» директор молдовської спецслужби – Служби інформації та безпеки Олександр Єсауленко.
«Наскільки ми знаємо, зараз посилена охорона цих складів (воєнні склади у селі Колбасна, на території непідконтрольного Придністров’я – ред.) і ми розуміємо, що цей фактор є одним із ключових з точки зору застосування дестабілізаційних елементів на території нашої країни», – сказав Єсауленко. Він зазначив, що охорону складів у сепаратистському регіоні здійснює оперативна група російських військ (ОГРВ).
За словами розвідника, у Молдови та України на тлі ескалації відбувається ефективний обмін інформацією. «Я думаю, що співпраця з профільними службами України матиме наростаючий тренд у контексті ризиків, які ми маємо сьогодні в регіоні», – сказав Єсауленко.
Зазначимо, сьогодні у Парижі проходить зустріч радників лідерів Нормандського формату. Україну на переговорах представляє голова Офісу президента Андрій Єрмак. Від Росії – заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, із боку Німеччини – радник німецького канцлера Йенс Плетнер, а Франції – радник президента Еммануель Бонн.