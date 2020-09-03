Втрата на 100 млн. Суд визначив, куди підуть гаджети, вилучені в українця на кордоні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Закарпатська митниця Держмитслужби офіційно повідомила, що всі гаджети вартістю 100 млн зберігаються митницею у повному обсязі

Сьогодні, Ужгородський міськрайонний суд виніс рішення щодо даної резонансної справи

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області розглянув справу про незаконне ввезення електронної техніки в Україну на суму 96 млн. грн. Про це пише Mukachevo.net.

Так як було зафіксовано порушення митних правила за ч.1 статті 483 Митного Кодексу, товар конфіскували. І довгий час тримали на складі.

Відтак, відносно українця накладено стягнення у вигляді накладення штрафу розміром понад 96 млн грн з конфіскацією зазначеного товару на таку ж суму на користь держави, про це повідомила пресслужба Закарпатської митниці Держмитслужби.

Як раніше писало Mukachevo.net, у червні на КПП «Ужгород» в одному з авто виявили незаконні гаджети відомих марок Apple, Samsung, Xiaomi та інших. Всього техніки нарахували на 96 мільйонів гривень.

Днями у мережі почали поширювати інформацію, що нібито гаджетів на складі митниці лишилось вже на 93,5 млн грн. Але, сьогодні у прес-службі митниці пояснили, що на той час це була приблизна сума, і підрахунки проводились дуже довго.

«Після перерахунку був складений протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України та залучено експерта для проведення оцінки вилученого товару. Станом на сьогодні загальна кількість гаджетів складає 5 206 шт, вартістю - 93 594 343 грн. Крім того, визначено кількість запчастин до автомобілів – 17 050 шт., вартість яких встановлюється експертом», – йдеться у повідомленні митниці.

Також у митниці заявили, що будь-яких спроб проникнення у місце зберігання вилученого товару не було зафіксовано.

Нагадаємо, що під час затримання у фінансового директора Huawei конфіскували iPhone, MacBook та iPad.