Під час затримання у фінансового директора Huawei конфіскували iPhone, MacBook та iPad



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В Huawei досить жорстко ставляться до співробітників, які використовують пристрої інших компаній

У фінансового директора Huawei Мен Ванчжоу конфіскували iPhone 7 Plus, MacBook Air і iPad Pro під час затриманні в Канаді. Єдиним пристроєм Huawei з усього набору виявилася преміальна версія смартфона Mate 20 RS в дизайні від Porsche. Про це йдеться в документах, які опублікував канадський суд.

Як відзначили в Bloomberg, в Huawei досить жорстко ставляться до співробітників, які використовують пристрої інших компаній. Наприклад, компанія публічно звільнила співробітників, які вели Твіттер з айфона. Однак до Ванчжоу навряд чи застосовувати якісь заходи: крім роботи фінансовим директором вона є дочкою засновника Huawei.

Ванчжоу затримали в аеропорту Ванкувера 6 грудня 2018 року. Канадська влада здійснила арешт за запитом США, де фінансового директора Huawei підозрюють в порушенні торгових санкцій проти Ірану. Ванчжоу загрожує екстрадиція в штатах, де їй можуть пред'явити звинувачення.

У січні 2019 року Міністерство юстиції США звинуватило Huawei в промисловому шпигунстві і крадіжці технологій. У звіті відомства йдеться, що компанія відмивала гроші і торгувала комерційними секретами.

Після цього в Huawei розповіли, що розробили резервну операційну систему на випадок загострення відносин з США. У компанії пояснили, що задіють її тільки в самому крайньому випадку - якщо використовувати Android або Windows в пристроях не вийде.

Джерело: tjournal.ru