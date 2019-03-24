  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Під час затримання у фінансового директора Huawei конфіскували iPhone, MacBook та iPad

    • Розсилка
    Під час затримання у фінансового директора Huawei конфіскували iPhone, MacBook та iPad

    В Huawei досить жорстко ставляться до співробітників, які використовують пристрої інших компаній

    У фінансового директора Huawei Мен Ванчжоу конфіскували iPhone 7 Plus, MacBook Air і iPad Pro під час затриманні в Канаді. Єдиним пристроєм Huawei з усього набору виявилася преміальна версія смартфона Mate 20 RS в дизайні від Porsche. Про це йдеться в документах, які опублікував канадський суд.

    Як відзначили в Bloomberg, в Huawei досить жорстко ставляться до співробітників, які використовують пристрої інших компаній. Наприклад, компанія публічно звільнила співробітників, які вели Твіттер з айфона. Однак до Ванчжоу навряд чи застосовувати якісь заходи: крім роботи фінансовим директором вона є дочкою засновника Huawei.

    Ванчжоу затримали в аеропорту Ванкувера 6 грудня 2018 року. Канадська влада здійснила арешт за запитом США, де фінансового директора Huawei підозрюють в порушенні торгових санкцій проти Ірану. Ванчжоу загрожує екстрадиція в штатах, де їй можуть пред'явити звинувачення.

    У січні 2019 року Міністерство юстиції США звинуватило Huawei в промисловому шпигунстві і крадіжці технологій. У звіті відомства йдеться, що компанія відмивала гроші і торгувала комерційними секретами.

    Після цього в Huawei розповіли, що розробили резервну операційну систему на випадок загострення відносин з США. У компанії пояснили, що задіють її тільки в самому крайньому випадку - якщо використовувати Android або Windows в пристроях не вийде.

    Джерело: tjournal.ru

    Читайте також
    суд США Канада Китай Міністерство юстиції екстрадиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ