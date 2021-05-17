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    Втратив надію. Український політв'язень збирається оголосити голодування

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    Міністерство юстиції України з 2016 року просить Росію перевести Виговського в Україну - Втратив надію. Український політв'язень збирається оголосити голодування
    Міністерство юстиції України з 2016 року просить Росію перевести Виговського в Україну
    Фото memohrc org

    Виговського в 2015 році засудили до 11 років в'язниці нібито за шпигунство

    Український політв'язень Валентин Виговський, який утримується в Росії, має намір оголосити голодування. Він втратив надію повернутися живим на батьківщину. Про це в Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

    Вона нагадала, що Виговський сьомий рік перебуває в незаконному ув'язненні і зараз утримується в колонії в Кіровській області.

    «Постійне перебування в холоді і в повній ізоляції призвело до погіршення стану здоров'я Валентина. Крім того, адміністрація виправної установи здійснює психологічний тиск на нашого співвітчизника - без будь-яких пояснень і причин поміщає в ШІЗО, знімає гроші з карткового рахунку, які рідні йому перераховують для купівлі продуктів харчування і засобів гігієни», – зазначила Денісова.

    У зв'язку з цим Виговський повідомив рідним про намір почати голодування, якщо ситуація не зміниться. Денісова розцінює дії російських тюремників як тортури і нелюдське поводження. Вона також попросила російську колегу забезпечити належні умови утримання політв'язня.

    Нагадаємо, Виговського в 2015 році засудили до 11 років в'язниці нібито за шпигунство. Затримали його в окупованому Криму.

    Міністерство юстиції України з 2016 року просить Росію перевести Виговського в Україну для подальшого відбування покарання відповідно до Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року.

    Тим часом, Міністерство закордонних справ України запустило проєкт на підтримку бранців Кремля – #Незламні. Про це повідомила у Facebook заступниця глави МЗС Еміне Джапарова.

    Теги: МЗС Міністерство юстиції голодування Людмила Денісова
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    Втратив надію. Український політв'язень збирається оголосити голодування