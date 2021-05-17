Держдеп допустив обговорення «Північного потоку-2» на зустрічі Блінкена та Лаврова

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з главою МЗС Росії під час міністерської сесії Арктичної ради

США дуже чітко висловили своє ставлення до «Північного потоку-2», нагадали у Держдепартаменті

Держсекретар США Ентоні Блінкен має намір обговорити двосторонні відносини і проект трубопроводу «Північний потік-2» на зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим під час міністерської сесії Арктичної ради.

Про це повідомив представник Держдепартаменту високого рангу.

«Я вважаю, що ця тема може виникнути на двосторонніх переговорах. Ми, як і Конгрес, дуже чітко висловили своє ставлення до «Північного потоку-2» і заявили, що це російський стратегічний проект, який підриває європейську безпеку, європейську енергетичну безпеку», – зазначив американський чиновник.

У Держдепі додали, що Вашингтон не прагне до ескалації, а просто «шукає більш передбачувані, стабільні відносини з РФ».

Блінкен в період з 16 до 20 травня здійснює візити в Данію, Ісландію і Гренландію. Під час візиту до Данії Блінкен обговорить протистояння Росії в Арктиці.

До слова, посол Німеччини вважає, що у наступні 5-8 років «Північний потік-2» для України не буде великою проблемою.

Зазначимо, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон виступає рішуче проти газопроводу «Північний потік-2». У Конгресі США закликали Байдена негайно ввести санкції проти російського проєкту газопроводу.

Як відомо, 40 американських сенаторів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена запровадити нові санкції проти учасників газотранзитного проєкту «Північний потік-2».

Нагадаємо, Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок введення газогону в дію. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що завершення «Північного потоку-2» посилить агресію з боку Росії.

Віцепрем’єрка Стефанішина розказала, як українці відкрили очі Німеччині на «Північний потік-2».

Вже цього літа Росія планує добудувати скандальний газопровід «Північний потік-2». У цей же час планується і запустити перші обсяги газу у бік Німеччини.