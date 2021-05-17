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    #Незламні: МЗС запустило проєкт на підтримку бранців Кремля

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    Проєкт спрямований на підтримку бранців Кремля, &ndash; українців та кримських татар, незаконно заарештованих РФ у тимчасово окупованому Криму - #Незламні: МЗС запустило проєкт на підтримку бранців Кремля

    Проєкт спрямований на підтримку бранців Кремля, – українців та кримських татар, незаконно заарештованих РФ у тимчасово окупованому Криму

    Міністерство закордонних справ в рамках кампанії «Вірність собі – не злочин» запустило проєкт #Незламні

    Міністерство закордонних справ України запустило проєкт на підтримку бранців Кремля – #Незламні. Про це повідомила у Facebook заступниця глави МЗС Еміне Джапарова.

    За її словами, 16 травня, у День пам’яті жертв політичних репресій, Міністерство закордонних справ в рамках кампанії «Вірність собі – не злочин» запустило проєкт #Незламні.

    «Він спрямований на підтримку бранців Кремля, – українців та кримських татар, незаконно заарештованих Росією у тимчасово окупованому Криму. Кампанія передбачає серію публікацій листів політв’язнів, написаних із місць позбавлення волі.

    Ми хочемо донести до широкої громадськості історії наших мужніх людей – бранців Кремля – їх переживання та думки, мрії та надії», – написала Джапарова.

    Вона додала, що через історії конкретних людей буде звертатися увага на системні репресії в Криму, що тривають з початку окупації.

    «Сьогодні понад 100 наших громадян незаконно утримуються за ґратами на території РФ та українського півострова. Підтримка та якнайшвидше їх звільнення - наш пріоритет», – наголосила Джапарова.

    Вона зазначила, що перший герой проєкту #Незламні – громадянський журналіст Осман Аріфмеметов.

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    «До арешту він стрімив обшуки та переслідування кримських татар в окупованому Криму. Тепер йому загрожує до 20 років позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі. У своєму листі Осман розказує про інформаційне гетто, зародження громадянської журналістики та репресії проти активістів на окупованому півострові»,– розповіла Джапарова.

    До слова, у МЗС розкрили деталі підготовки саміту «Кримської платформи».

    Теги: Крим кримські татари Росія окупанти політв’язні українці журналіст
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