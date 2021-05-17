Незламні: МЗС запустило проєкт на підтримку бранців Кремля

Проєкт спрямований на підтримку бранців Кремля, – українців та кримських татар, незаконно заарештованих РФ у тимчасово окупованому Криму

Міністерство закордонних справ в рамках кампанії «Вірність собі – не злочин» запустило проєкт #Незламні

Міністерство закордонних справ України запустило проєкт на підтримку бранців Кремля – #Незламні. Про це повідомила у Facebook заступниця глави МЗС Еміне Джапарова.

За її словами, 16 травня, у День пам’яті жертв політичних репресій, Міністерство закордонних справ в рамках кампанії «Вірність собі – не злочин» запустило проєкт #Незламні.

«Він спрямований на підтримку бранців Кремля, – українців та кримських татар, незаконно заарештованих Росією у тимчасово окупованому Криму. Кампанія передбачає серію публікацій листів політв’язнів, написаних із місць позбавлення волі.

Ми хочемо донести до широкої громадськості історії наших мужніх людей – бранців Кремля – їх переживання та думки, мрії та надії», – написала Джапарова.

Вона додала, що через історії конкретних людей буде звертатися увага на системні репресії в Криму, що тривають з початку окупації.

«Сьогодні понад 100 наших громадян незаконно утримуються за ґратами на території РФ та українського півострова. Підтримка та якнайшвидше їх звільнення - наш пріоритет», – наголосила Джапарова.

Вона зазначила, що перший герой проєкту #Незламні – громадянський журналіст Осман Аріфмеметов.

«До арешту він стрімив обшуки та переслідування кримських татар в окупованому Криму. Тепер йому загрожує до 20 років позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі. У своєму листі Осман розказує про інформаційне гетто, зародження громадянської журналістики та репресії проти активістів на окупованому півострові»,– розповіла Джапарова.

До слова, у МЗС розкрили деталі підготовки саміту «Кримської платформи».