В'ятрович про припинення мовлення UATV: команда Зеленського вирішила «просто перестати стріляти»



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Володимир В'ятрович звернувся до Володимира Бородянського з проханням прояснити ситуацію із знищенням іномовлення в Україні.

Народний депутат із фракції «Європейська солідарність» звернувся до міністра культури, молоді та спорту України з проханням прояснити ситуацію із знищенням іномовлення в Україні.

«Не розумію, навіщо знищувати іномовлення. Виглядає, що команда Зеленського вирішила «просто перестати стріляти» і у відповідь на бомбардування в інформаційній війні», - написав нардеп у Facebook.

За словами В’ятровича, телепрограми англійською, арабською та іншими мовами, які транслювалися на десятки країн світу, відтепер більше не виходять. Буцімто без знищення іномовлення неможливо організувати мовлення на окуповані території.

«Причому, яким буде це мовлення на окуповані території – також невідомо. Звернувся до Володимир Бородянський - Міністр культури, молоді та спорту України з проханням пояснити», - зазначив нардеп.

Нагадаємо, з 13 січня зупинена робота низки редакцій телеканалу UATV, також відомого як державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України». Раніше в Міністерстві культури, молоді та спорту вирішили створити на його базі російськомовний телеканал для мовлення на тимчасово окуповані території Криму та Донбасу.