«Я готова стати національним лідером». Тихановська оприлюднила нове відеозвернення



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Світлана Тихановська готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом

Тихановська заявила, що не хотіла бути політиком, але «доля розпорядилася так»

Опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська записала нове звернення до народу Білорусі, у якому заявила, що готова взяти на себе відповідальність і стати національним лідером.

Відео опублікували на YouTube-каналі руху «Страна для жизни».

Там вона сказала, що Білорусь зараз переживає дуже складний період своєї історії, коли потрібно зробити вибір, бо цього, за її словами, вимагає час.

«Ви віддали мені свої голоси, я дуже це ціную, я абсолютно точно знаю, чому ви це зробили. Ми всі хочемо вийти з цього нескінченного кола, в якому опинилися 26 років тому. Я готова взяти на себе відповідальність і виступити в цей період як національний лідер», — наголосила вона.

Каже, що не хотіла бути політиком, але «доля розпорядилася так», що вона опинилася на передній протистояння «зі свавіллям і несправедливістю».

Раніше стало відомо, що Світлана Тихановська має намір оголосити себе переможницею президентських виборів.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

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