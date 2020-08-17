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    Думки вголос

    На вулицях Білорусі робиться вибір: не політичний, а моральний

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Наймасштабніший мітинг відбувся у столиці Білорусі Мінську 16 серпня 2020 року - На вулицях Білорусі робиться вибір: не політичний, а моральний
    Наймасштабніший мітинг відбувся у столиці Білорусі Мінську 16 серпня 2020 року
    Фото: Радіо Свобода

    Це найвеличніші дні Білорусі

    Мовою оригіналу

    Это самые великие дни Беларуси, и тот, кто будет стоять в стороне и не выступит за свержение Лукашенко, будет стыдиться своей трусости до конца своих дней. Личность человека определяется в дни великих переломов, когда ты делаешь выбор, за который надо быть готовым отдать жизнь. Да, на улицах Беларуси не политический выбор, это выбор нравственный - а ты готов защитить невинных? Ты посмеешь убить дракона?

    Спасибо вам, ЧЕЛОВЕКИ - всем тем сотням тысяч, кто ради Чести и Достоинства, ради сопереживания убитым и искалеченным, вышел на улицы Беларуси на протест! Вы меняете себя, меняете время, меняете будущее, судьбу. Люди, вы - прекрасны, и ваш гражданский подвиг вдохновляет каждого неравнодушного, в любом уголке мира, и, конечно, особенно нас в Украине, где мы понимаем вас каждой частицей души!

    Раб не имеет права на сопротивление, защищать принципы - это самая тяжелая ноша, которую поднимает только свободный человек.

    Про нашу революцию в Украине российская пропаганда распространяла шесть лет самую гнусную ложь - что события в Украине переворот, что все подстроено, что это американцы, НАТО, грантоеды, олигархи, оппозиция, наемники, боевики, провокаторы, что нет никакой Революции Достоинства, что нет никакой воли народа, что надо повиноваться и подчиняться любому беспределу.

    В Беларуси все иначе - и государство и общество. Но понятие СОВЕСТИ - одинаковое. Большинство людей - также плачут, когда убивают и калечат невинных, также сострадают горю, также готовы рисковать собой ради других, ради совершенно незнакомых людей.

    Гордимся вами и переживаем за вас. Смерть - диктатуре. Жыве Беларусь!

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    Білорусь Олександр Лукашенко протест
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