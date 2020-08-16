Як звозять людей на білоруський антимайдан (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот з відео

Сьогодні у Білорусі планується мітинг на підтримку Лукашенка

Колони автобусів з міст Білорусії помітили на трасах, що ведуть до столиці республіки, Мінськ. Як повідомляє Telegram-канал видання «Підйом», прихильників Олександра Лукашенка везуть на мітинг на підтримку влади республіки. За офіційними даними ЦВК Білорусі, він переміг на президентських виборах, але багато громадян ставлять під сумнів ці результати.

На відео, що потрапили в мережу, велика кількість автобусів проїжджають по трасах. На одному з відео автобуси стоять в місті. Також є запис, як по трасі їде велика колона з однотипних автобусів. Жителі країни повідомляли, що ввечері 15 серпня бюджетникам масово телефонували і під загрозою звільнення змушували взяти участь в провладному мітингу.

Про підготовку мітингу прихильників Лукашенка повідомляла громадська організація «Біла Русь«. Громадські працівники охрестили його «мітингом солідарності». Акція запланована на 12:00 на площі Незалежності біля Будинку уряду.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва.

Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

Читайте також: