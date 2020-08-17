ЄС готує санкції проти білоруської влади: робота над списком триває



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У Білорусі тривають протести проти чинної влади

Міністр наголосив, що мова про економічні обмежувальні заходи не йде, оскільки вони в першу чергу вдарять по населенню країни

Санкції Євросоюзу проти Республіки Білорусь будуть введені проти конкретних осіб, відповідальних за порушення виборчого процесу і насильство проти мітингувальників. Про це повідомило видання DW з посиланням на главу МЗС Німеччини Хайко Мааса.

Німецький міністр наголосив, що мова про економічні обмежувальні заходи не йде, оскільки вони в першу чергу вдарять по населенню країни.

«Ми хочемо цілеспрямовано покарати окремих людей, які були залучені в маніпуляції з виборами і насильство над демонстрантами», - заявив Маас.

За словами політика, робота над списком санкцій триває.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Опозиційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська має намір оголосити себе переможницею президентських виборів.

Напередодні Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.