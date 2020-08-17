ЗМІ: Росія перекидає автозаки і військових до кордону Білорусі (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автозаки Росгвардіі їдуть без номерних знаків

За розрахунками експертів, тільки з Петербурга може їхати не менше 600 бійців, що становить понад третину від чисельності всього білоруського ОМОНу

Росіяни перекидають автозаки і бійців Росгвардії до кордону Білорусі.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє група незалежних розслідувачів збройних конфліктів Conflict Intelligence Team (CIT), посилаючись на відео очевидців і інформацію журналістів.

Зокрема, колону автозаків без маркувань і номерів побачив читач «Фонтанки» на дорозі Санкт-Петербург - Псков.

За його словами, в цілому назустріч йому проїхали близько 30-40 вантажівок і кілька військових позашляховиків.

За розрахунками експертів, з Петербурга в цій колоні може їхати не менше 600 бійців, що становить понад третину від чисельності всього білоруського ОМОНу (1500 осіб).

Іншу колону, яка рухалася у напрямку до Білорусі з боку Москви, помітили читачі «Медузи» та колега журналіста Василя Максимова. У ній також присутні вантажівки без маркувань, ідентичні машинам Росгвардії.

За твердженням авторів відео, в машинах колони, які їдуть з Москви, знаходяться люди в чорній формі без розпізнавальних знаків.

Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9 — vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020

На відео у твіті Максимова присутні координати, які вказують на розв'язку на південь від Смоленська (у 83 кілометрах від кордону з Білоруссю).

На даний момент невідомо, чи ці автомобілі перетнули кордон з Білоруссю.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва.

Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

Читайте також: