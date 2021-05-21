Мирний процес на Донбасі зрушиться з мертвої точки: Арестович назвав дату

Олексій Арестович пояснив, чому не варто сподіватися на якісь зміни до жовтня

Експерт наголосив, що до осені «переформатується ситуація в Європі»

Не раніше 1 жовтня стане зрозуміло, в якому напрямку рухається мирний процес на Донбасі. Про це заявив в ефірі одного з телеканалів спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

Він також пояснив, чому не варто сподіватися на якісь зміни до жовтня.

За його словами, зараз готується зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна, яка багато чого може вирішити.

«Друге – можлива зустріч Зеленського і Путіна. Вона також може багато вирішити або не вирішити. Третє – заміна Меркель на чолі Німеччини, яка повинна відбутися у вересні…Тобто 1 жовтня стане зрозуміло, куди йдемо далі з мирним процесом», – сказав Арестович.

До того моменту, на його думку, переформатується ситуація в Європі, стане зрозуміло, що з «Північним потоком-2» та яка ситуація у чотирикутнику ЄС – США – Росія – Україна.

Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович раніше говорив, що під час найближчих засідань щодо ситуації на Донбасі не варто очікувати значних зрушень або прогресу у переговорах, оскільки на позицію Росії не можуть вплинути навіть Європа і США.

Напередодні під час пресконференції у Києві президент Зеленський заявив, що ситуація на Донбасі на 99% залежить від РФ.

Також Зеленський вважає, що зустріч з російським президентом Володимиром Путіним може відбутися на на нейтральній території.

Крім того, Зеленський пропонує винести питання Донбасу на референдум. Питання винесуть на обговорення, якщо військові та дипломатичні шляхи припинення війни на сході України виявляться неефективними.

У ході пресконференції Зеленський назвав свої головні пріоритети: країна без олігархів, без війни і беззаконня.

Український президент впевнений, що США будуть залучені до переговорів щодо Донбасу.