Яценюк: На сьогодні підтримка України з боку НАТО є недостатньою



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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк

Ситуація на Азові показала брак співпраці України і НАТО - заявив політик

Те, що сталося в Азові, продемонструвало реальний брак співпраці між Україною та НАТО. У нас є кілька трастових фондів із НАТО, ми маємо добрі відносини, але дійсно міцний військовий зв'язок між Україною та НАТО не настільки сильний, як ми очікували. Про це заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в інтерв’ю Euractiv у Брюсселі.

Він наголосив на необхідності налагодити механізм реагування у разі ескалації: «Це має бути справжньою підтримкою: як оборонною зброєю, так і в сфері кібербезпеки, політичної реакції, це має бути комплексним рішенням».

Арсеній Яценюк нагадав, що нинішня адміністрація США прийняла рішення надати Україні «Джавеліни», попередня надала Україні 3 мільярди доларів кредитних гарантій та певну кількість нелетальної зброї: «Але, з огляду на ситуацію в Азові, найкращим виходом є те, що нам потрібно отримати від Альянсу, країн-членів Альянсу броньовані судна для українського флоту».

Лідер «Народного фронту» підкреслив, що початковий план Путіна був захопити Маріуполь ще 2014 року: «Це одна з ключових промислових територій в Україні. Вони хотіли створити, як вони це називають, коридор, захопити Маріуполь, потім Херсон, Одесу, і вийти на Придністров'я: «Це був початковий план, розроблений адміністрацією Путіна та його ФСБ. І вони вирішили повернутися до цієї початкової ідеї кілька днів тому».

Він нагадав, що Україна почала будувати морську базу в Азовському морі, щоб захистити українські кораблі: «Ця база створюється відповідно до українського законодавства для захисту територіальної цілісності України та захисту вільного перевезення України через Керченську протоку. В Азові Росія базує близько 100 суден».

Проте, підкреслив Арсеній Яценюк, Росія почала блокувати перевезення вантажів не тільки українським суднам, а й близько 50 суднам під різними прапорами, в тому числі з країн ЄС: «З одного боку, Росія вирішила продемонструвати свою військову силу, а з іншого - ізолювати Маріуполь, викликати соціальні та політичні заворушення, і таким чином дестабілізувати всю Україну напередодні президентських та парламентських виборів».

«Ідея була, дестабілізуючи Маріуполь, послати «ударні хвилі» по всій Україні», - сказав він.

«Це була навмисна, попередньо організована ескалація за наказом вищого командного складу Російської Федерації, включно з Путіним. У перехоплених переговорах згадується Путін: «Президент знає», - наголосив Арсеній Яценюк.