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    «Суд» в Криму арештував захопленого на судні співробітника СБУ

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    «Суд» в Криму арештував захопленого на судні співробітника СБУ

    Андрій Драч вже 16-й за рахунком українець, якому обрали запобіжний захід

    Окупаційний «суд» в анексованому Криму відправив на два місяці у СІЗО захопленого на українському судні співробітника СБУ Андрія Драча.

    Драч вже 16-й за рахунком українець, якому обрали запобіжний захід.

    28 листопада «суд» у Сімферополі розгляне запобіжні заходи для ще вісьмох захоплених на суднах моряків. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі.

    Водночас Україна заявила, що захоплені моряки - військовополонені.

    Нагадаємо, 27 листопада підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував 12 з 24 затриманих українських військових моряків. Їх відправили в СІЗО на два місяці.

    Згодом під арешт відправили ще трьох військових.

    У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

     Читайте також: Адвокат Семедляєв: Полоненим морякам загрожує до 6 років позбавлення волі

    Джерело: Громадське

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