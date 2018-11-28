Путін розповів історію про київську владу, яка їсть немовлят (відео)



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«Києву все сходить з рук. Якщо захочуть немовлят на сніданок — їм, напевно, подадуть і немовлят»

Президент Росії Володимир Путін вважає, що українській владі дозволено робити що завгодно, оскільки її начебто усе зійде з рук. Очільник країни-агресора, коментуючи напад російських кораблів на українські, також переповів популярний фейк російської пропаганди про «немовлят на сніданок».

«Києву все сходить з рук. Якщо захочуть немовлят на сніданок — їм, напевно, подадуть і немовлят. Скажуть: вони хочуть їсти, а з цим нічого не поробиш», — заявив під час інвестиційного форуму, який проходить у Росії, Володимир Путін.

Нагадаємо, 27 листопада слідчі СБУ в Одеській області та військові прокурори Військової прокуратури Південного регіону України оголосили підозру вісьмом прикордонникам ФСБ та Збройних Сил РФ, які здійснили напад на українських моряків.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство визнати війною в Європі захоплення росіянами українських кораблів в Азовському морі.