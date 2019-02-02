Яценюк оголосив про похід «Народного фронту» на парламентські вибори



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Перед новим Кабінетом міністрів, наголосив Яценюк, будуть стояти не менш масштабні завдання, ніж стоять перед нинішнім урядом Фото: прес-служба «Народного фронту»

Лідер «Народного фронту» підкреслив, що парламентська кампанія розпочнеться лише за півтора місяця після інаугурації президента України

«Народний фронт» буде боротися за перемогу на парламентських виборах і за формування нового уряду.

Про це заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк на партійному з’їзді у суботу, 2 лютого.

«Я прийняв рішення, що ми повинні боротися за нову Верховну Раду України, за перемогу на парламентських виборах і за формування нового уряду України. Знаю, що ми це зробимо», - наголосив Яценюк.

Лідер «Народного фронту» підкреслив, що парламентська кампанія розпочнеться лише за півтора місяця після інаугурації президента України.

Перед новим Кабінетом міністрів, наголосив він, будуть стояти не менш масштабні завдання, ніж стоять перед нинішнім урядом. «Вільна економіка, вільне від адміністративного тиску і корупційного податку підприємництво, вільний доступ до фінансових ресурсів, вільна зовнішня торгівля», - заявив Яценюк.

Нагадаємо, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк відмовився від участі в президентських виборах.

Нагадаємо, в суботу, 2 лютого, у Києві в НСК «Олімпійський» зібрався з’їзд партії «Народний фронт».