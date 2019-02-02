У Києві пройшов з’їзд «Народного фронту» (відео)



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З’їзд «Народного фронту» проходить в НСК «Олімпійський»

На з’їзд прибув прем’єр-міністр Володимир Гройсман

В суботу, 2 лютого, у Києві в НСК «Олімпійський» проходить з’їзд партії «Народний фронт».

На з’їзд прибув прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Очікується, що на з’їзді партійний актив «Народного фронту» оголосить про висування лідера партії Арсенія Яценюка у президенти України.

Раніше керівник фракції «Народного фронту» Максим Бурбак заявив, що партія висловила безумовну довіру своєму лідеру Арсенію Яценюку. «Саме з таким настроєм делегати їдуть і на з‘їзд 2 лютого», - наголосив політик.

Нагадаємо, станом на 1 лютого ЦВК зареєструвала 28 кандидатів у президенти України.

Як відомо, керівник Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна заявила, що явка на вибори президента України 31 березня буде на рівні 2014 року.