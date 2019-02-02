  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві пройшов з’їзд «Народного фронту» (відео)

    • Розсилка
    <p>З&rsquo;їзд &laquo;Народного фронту&raquo; проходить в НСК &laquo;Олімпійський&raquo;</p> - У Києві пройшов з’їзд «Народного фронту» (відео)

    З’їзд «Народного фронту» проходить в НСК «Олімпійський»

    На з’їзд прибув прем’єр-міністр Володимир Гройсман

    В суботу, 2 лютого, у Києві в НСК «Олімпійський» проходить з’їзд партії «Народний фронт».

    На з’їзд прибув прем’єр-міністр Володимир Гройсман. 

    Очікується, що на з’їзді партійний актив «Народного фронту» оголосить про висування лідера партії Арсенія Яценюка у президенти України.

    Раніше керівник фракції «Народного фронту» Максим Бурбак заявив, що партія висловила безумовну довіру своєму лідеру Арсенію Яценюку. «Саме з таким настроєм делегати їдуть і на з‘їзд 2 лютого», - наголосив політик.

    Нагадаємо, станом на 1 лютого ЦВК зареєструвала 28 кандидатів у президенти України.

    Як відомо, керівник Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна заявила, що явка на вибори президента України 31 березня буде на рівні 2014 року.

     До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
    Читайте також
    Володимир Гройсман Арсеній Яценюк вибори Народний фронт партії політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ