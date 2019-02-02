Яценюк відмовився йти у президенти
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Яценюк не буде балотуватися в президенти, але поведе партію на парламентські вибори
Яценюк розкрив інтригу щодо участі у виборах
Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк відмовився від участі в президентських виборах. Про це він сказав у ході з’їзду політичної сили у суботу в Києві, повідомляє кореспондент «Главкому».
«Нема достатньої висоти, щоб виграти вибори. Буде безвідповідальність внести розпорошеність серед людей, що хочуть змін», - сказав він.
Яценюк оголосив, що натомість його політична сила буде брати участь у виборах до Верховної Ради восени 2019 року.
«Я прийняв рішення, що ми повинні боротися за перемогу на парламентських виборах», - сказав він.
Нагадаємо, в суботу, 2 лютого, у Києві в НСК «Олімпійський» проходить з’їзд партії «Народний фронт».
- Календар виборів президента
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