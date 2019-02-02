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    Політика

    Яценюк відмовився йти у президенти

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    <p>Яценюк не буде балотуватися в президенти, але поведе партію на парламентські вибори</p> - Яценюк відмовився йти у президенти

    Яценюк не буде балотуватися в президенти, але поведе партію на парламентські вибори

    Фото: Станіслав Груздєв / Главком

    Яценюк розкрив інтригу щодо участі у виборах

    Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк відмовився від участі в президентських виборах. Про це він сказав у ході з’їзду політичної сили у суботу в Києві, повідомляє кореспондент «Главкому».

    «Нема достатньої висоти, щоб виграти вибори. Буде безвідповідальність внести розпорошеність серед людей, що хочуть змін», - сказав він.

    Яценюк оголосив, що натомість його політична сила буде брати участь у виборах до Верховної Ради восени 2019 року.

    «Я прийняв рішення, що ми повинні боротися за перемогу на парламентських виборах», - сказав він.

    Нагадаємо, в суботу, 2 лютого, у Києві в НСК «Олімпійський» проходить з’їзд партії «Народний фронт».

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