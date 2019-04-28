Яценюк привітав українців зі святом Великодня



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Колишній прем'єр привітав українців зі святом Великодня Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Колишній прем’єр нагадав, що сьогоднішнє свято дарує віру у перемогу життя над смертю

«Дорогі українці! Свято Великодня дарує нам віру в перемогу життя над смертю, правди на брехнею, щирості над фальшем. Також є старозавітна історія Пасхи, що є святом виходу з довголітнього рабства», ідеться у привітанні.

За його словами, нині ці два сенси — правда і свобода — важливі для українців, як ні для якого іншого народу. «Христос воскрес! Воістину воскрес!», - привітав віруючих Арсеній Яценюк.

Як повідомляв «Главком», Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем двома мовами. Привітав співвітчизників зі святом і чинний президент України Петро Порошенко.