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    Яценюк привітав українців зі святом Великодня

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    Колишній прем'єр привітав українців зі святом Великодня - Яценюк привітав українців зі святом Великодня
    Колишній прем'єр привітав українців зі святом Великодня
    Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

    Колишній прем’єр нагадав, що сьогоднішнє свято дарує віру у перемогу життя над смертю

    «Дорогі українці! Свято Великодня дарує нам віру в перемогу життя над смертю, правди на брехнею, щирості над фальшем. Також є старозавітна історія Пасхи, що є святом виходу з довголітнього рабства», ідеться у привітанні.

    За його словами, нині ці два сенси — правда і свобода — важливі для українців, як ні для якого іншого народу. «Христос воскрес! Воістину воскрес!», - привітав віруючих Арсеній Яценюк.

    Як повідомляв «Главком», Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем двома мовами. Привітав співвітчизників зі святом і чинний президент України Петро Порошенко.

     

    Великдень 2019
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