Президент України Петро Порошенко привітав співгромадян із Великоднем



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Президент України Петро Порошенко привітав співгромадян із Великоднем Фото: YouTube

Глава держави назвав унікальним цьогорічне святкування

Президент Петро Порошенко привітав віруючих із Великоднем і назвав цьогорічне святкування унікальним. Про це йдеться у вітальному зверненні президента.

«Великдень нині унікальний. Святкуємо ми його вже понад тисячу років і більше сотні поколінь. Але вперше з часів Хрещення ми маємо власну незалежну автокефальну Церкву. Церкву, яка отримала Томос від Вселенського Патріарха і сопричасна з усією повнотою світового Православ’я. І яку ми залишимо у спадок нащадкам. Христове Воскресіння дає нам сили боротися і перемагати навіть у надзвичайно складних умовах. Вчить тому, що навіть після Голгофи життя вічне все одно переможе», - ідеться у привітанні.