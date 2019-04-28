  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Президент України Петро Порошенко привітав співгромадян із Великоднем

    • Розсилка
    Президент України Петро Порошенко привітав співгромадян із Великоднем - Президент України Петро Порошенко привітав співгромадян із Великоднем
    Президент України Петро Порошенко привітав співгромадян із Великоднем
    Фото: YouTube

    Глава держави назвав унікальним цьогорічне святкування

    Президент Петро Порошенко привітав віруючих із Великоднем і назвав цьогорічне святкування унікальним. Про це йдеться у вітальному зверненні президента.

    «Великдень нині унікальний. Святкуємо ми його вже понад тисячу років і більше сотні поколінь. Але вперше з часів Хрещення ми маємо власну незалежну автокефальну Церкву. Церкву, яка отримала Томос від Вселенського Патріарха і сопричасна з усією повнотою світового Православ’я. І яку ми залишимо у спадок нащадкам. Христове Воскресіння дає нам сили боротися і перемагати навіть у надзвичайно складних умовах. Вчить тому, що навіть після Голгофи життя вічне все одно переможе», - ідеться у привітанні.

    Петро Порошенко Великдень 2019 христианство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ