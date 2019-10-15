Яхту, побудовану для Брежнєва, переобладнають у навчальне судно для морських прикордонників (ФОТО)



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Корабель «Крим» (BG 01)

Корабель свого часу перевезив генеральних секретарів і членів політбюро ЦК КПРС під час їх перебування на державних дачах у Ялті і Сочі

Регіональним управлінням Морської охорони прийняте рішення щодо переобладнання корабля ІІІ рангу «Крим» (BG 01) у навчальне судно.

Про це йдеться у повідомленні управління на офіційній сторінці у Facebook

«Крим» (BG 01) буде використовуватися для практики курсантів Навчального центру Морської охорони, що в місті Ізмаїл. На ньому курсанти нещодавно створеного Навчального центру Морської охорони зможуть проходити морську практику.

«Завдяки цьому зростатиме рівень практичної навченості та готовності майбутніх фахівців та екіпажів.», – йдеться у офіційному повідомленні Морської охорони.

Корабель морської охорони (прикордонний сторожовий корабель спеціальної служби) BG 01 «Крим» проекту 1360 (шифр «Чайка») був побудований на суднобудівному об'єднанні «Алмаз» в Ленінграді. Його спустили на воду 16 серпня 1978 року, а через два тижні, 31 серпня, він став до ладу.

Всього було побудовано два кораблі цього проекту (другий, «Кавказ», зараз належить Російської Федерації). Вони представляли собою урядові яхти. Їх основним призначенням було перевезення генеральних секретарів і членів політбюро ЦК КПРС під час їх перебування на державних дачах у Ялті і Сочі.