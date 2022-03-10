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    Події в Україні

    Наслідки звірства російських окупантів у Маріуполі (фото)

    Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль - Наслідки звірства російських окупантів у Маріуполі (фото)
    Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль
    фото: МВС

    За добу українські захисники Маріуполя знищили 16 танків і БМП окупантів

    Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило жахливі фото наслідків авіаудару російських фашистів по пологовому будинку та дитячій лікарні Маріуполя.

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    Наслідки звірства російських окупантів у Маріуполі (фото)
    Наслідки звірства російських окупантів у Маріуполі (фото)
    Наслідки звірства російських окупантів у Маріуполі (фото)
    Наслідки звірства російських окупантів у Маріуполі (фото)

    Захисники Маріуполя тримають оборону вже котрий день.

    Українські морпіхи 9 березня знищили чотири танки і БМП російських окупантів.

    Гвардійці полку «Азoв» знищили та пошкодили 11 одиниць броньованої техніки. В тому числі знищили командно-штабну машину.

    Нагадаємо, близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

    Після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

    За час блокади міста російськими окупантами загинуло близько 1300 мирних жителів.

    Державний секретар США Ентоні Блінкен провів аналогію між блокадою фашистами Ленінграда під час Другої світової війни ситуацію із заблокованим російськими окупантами українським Маріуполем.

    Теги: Маріуполь Росія МВС окупанти війна обстріл #stoprussia
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    Наслідки звірства російських окупантів у Маріуполі (фото)