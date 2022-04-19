Як діяти в умовах окупації. Керівник Херсонщини оприлюднив роз'яснення для мерів

У разі загрози життю чиновникам та їхнім родинам рекомендується переїхати до безпечного місця

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута надав відповідь меру Херсона Ігорю Колихаєву на його звернення щодо того, як місцевій адміністрації працювати в умовах окупації російськими загарбниками.

Відповідний документ оприлюднило видання «НВ». У ньому Лагута звернув увагу на необхідність безумовного виконання мером Херсона та його підлеглими інструкції для сільських, селищних та міських голів та начальників обласних військових адміністрацій щодо дій при загрозі захоплення/окупації території громади.

«У разі відчуття вами та членами вашої родини, а також підлеглими та їхніми родинами загрози життю необхідно змінити місцеперебування для уникнення можливості захоплення в полон себе чи членів родини. При цьому продовжити виконувати свої посадові обов’язки та забезпечувати функціонування всіх комунальних служб міської територіальної громади. Не писати ні вам, ні вашим підлеглим заяв про звільнення із займаних посад тощо», — зазначив керівник ОВА в документі.

Згідно з інструкцією, яка додана до документа:

1.Сільський, селищний, міський голова зобов’язаний:

а) організувати забезпечення мешканців громади послугами критичної інфраструктури;

б) вилучити під особисте зберігання печатки та електронні підписи посадових осіб відповідної ради, а також знищити документи з особовими даними працівників апарату ради, виконкому та комунальних підприємств;

в) публічно заявити про підтримку Збройних сил України та прагнення до перемоги України;

г) змінити власне місцеперебування за погодженням з начальником обласної військової адміністрації для уникнення можливості захоплення в полон себе чи членів своєї сім'ї.

2. Начальник обласної військової адміністрації зобов’язаний:

а) створити сільському, селищному, міському голові всі можливості для виконання покладених на нього цією Інструкцією зобов’язань;

б) організувати за зверненням сільського, селищного, міського голови вивезення його родини з територій, які можуть бути тимчасово окуповані;

в) забезпечити вивезення з території громади, з якої тимчасово відходять Збройні Сили України, сільського, селищного, міського голови та документації, визначеної ним, печаток, ключів доступу до електронних ресурсів громади та правоустановчих документів щодо життєдіяльності громади.

3. Сільський, селищний, міський голова зобов’язаний не допустити жодної власної залежності від ворога, в тому числі захоплення в полон себе чи інших членів родини. При цьому повинен докласти всіх зусиль для максимального забезпечення мешканців громади критичною інфраструктурою під час тимчасової окупації та максимально швидкого її відновлення після повернення території під контроль України.

4. Начальник обласної військової адміністрації зобов’язаний негайно повідомити Офіс президента України щодо виконання підпункту «в» пункту два цієї інструкції.