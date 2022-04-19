  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Мер Херсона просить Зеленського пояснити, як працювати в окупації

    документ
    У центрі окупованого Херсона майорять українські прапори - Мер Херсона просить Зеленського пояснити, як працювати в окупації
    У центрі окупованого Херсона майорять українські прапори

    Херсон перебуває в облозі окупантів

    Мер Херсона Ігор Колихаєв закликає президента і владу пояснити, як місцевій адміністрації працювати в умовах окупації російськими загарбниками. Про це йдеться в його у зверненні до президента Володимира Зеленського, голови Офісу президента Андрія Єрмака, віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук та голови Харківської ОВА Геннадія Лагути, пише Українська правда.

    «Прошу у найкоротший термін надати роз'яснення (рекомендації) щодо дій Херсонської міськради... у разі спроб встановлення на території громади, облцентру, області військовими підрозділами РФ влади агресора, зміни прапора, введення «рубльової зони», - йдеться в документі.

    Колихаєв просить задля уникнення неоднозначного трактування чинних норм, що може бути підставою для притягнення посадових осіб до відповідальності максимально (за можливості) конкретизувати дії посадових осіб, зокрема стосовно:

    • написання посадовими особами та працівниками заяв щодо: звільнення, переведення на віддалений режим роботи із зміною відповідно місця розташування адміністративної будівлі міськради, посадових обов'язків та права підпису розпорядчих, фінансових та інших документів.
    • виконання повноважень керівниками комунальних підприємств, засновником яких є міськрада...
    • подальших дій органів місцевого самоврядування в ситуації припинення роботи управління державної казначейської служби України у Херсонській області (припинення виплат пенсій, соцвиплат, заробітних плат, тощо) та функціонування підприємств, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів громади (світло-, газо-, водо-, електропостачання, вивіз сміття, тощо).

    Колихаєв зазначив, що місто перебуває в облозі окупантів, а українські державні органи припинили здійснення своїх повноважень.

    Як повідомлялося, окупанти на Херсонщині продовжують підготовку до «референдуму».

    За даними Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, псевдоголосування заплановане у проміжку від 1 по 10 травня.

    Читайте також:


    Теги: росія окупанти війна Україна Херсон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мер Херсона просить Зеленського пояснити, як працювати в окупації