Як діяти, якщо вас не знайшли у списку виборців 21 липня графіка



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Виборцю зобов’язані дати бюлетень, навіть якщо в списках існують неточності про його адресу

21 липня звернутися до суду буде неможливо

Якщо вас не знайшли в списку виборців у день виборів, варто звертатися до свого відділу ведення Державного реєстру виборців, повідомив Радіо Свобода керівник Служби розпорядника ДРВ Олександр Стельмах.

«Є електронний сервіс, не треба навіть іти до відділу ведення ДРВ пішки. Перевірили, заспокоїлися, усе нормально. Якщо немає, тоді треба вже подумати, зателефонувати у відділ ведення Державного реєстру виборців і з’ясувати, у чому причина», – зазначив Стельмах у коментарі Радіо Свобода.

Він закликає в першу чергу перевірити інформацію про себе, заповнивши просту форму на сайті реєстру.

«Можливо перевіритися через наш електронний сервіс спочатку. Знайти себе в реєстрі, зазначивши свої персональні дані. Сервіс відповідає, чи дійсно такий виборець включений і до якої виборчої дільниці. І зрозуміти: «Це ось ця дільниця, це правильно, я є. Значить, я тут повинен бути». Якщо сервіс каже, що є, значить, є точно», – сказав Стельмах.

Він наголосив, що виборцю зобов’язані дати бюлетень, навіть якщо в списках існують неточності про його адресу.

Керівник Служби розпорядника ДРВ нагадав, що в день голосування зміни до уточненого списку виборців можуть вноситися винятково на підставі рішення суду. Проте згідно з Кодексом адміністративного судочинства відповідну позовну заяву можна подавати до суду не пізніш як за два дні до дня голосування. Тобто 21 липня звернутися до суду буде неможливо.

На його думку, звернення до представників виборчої дільниці не є надійним.

«У цьому випадку – рішення про вашу подальшу долю в реєстрі буде залежати від працівника дільничної виборчої комісії. Якщо він передасть всю інформацію до реєстру виборців, тоді, дійсно, буде з’ясовано, у чому причина. Проте він цього може не зробити. Це ж люди, які, вважайте, тимчасово працюють», – заявив Стельмах.

Він переконаний, що в представника виборчої дільниці може не бути «ніякої мотивації довести справу до кінця».

«Якщо ви звертаєтеся до відділу ведення Державного реєстру виборців, це вже гарантія, що у вас на майбутнє все буде нормально. Можливо, на цих виборах уже нічого не можна буде вирішити, але на майбутнє це питання вже буде вирішене. Якщо вас дійсно у реєстрі немає в день голосування, уже ніхто вас не включить до списку виборців. Хоча у Державному реєстрі виборців, можливо, вирішать питання», – розповів керівник Служби розпорядника ДРВ.

Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня. У них бере участь майже шість тисяч кандидатів. Із них – 2747 включені до виборчих списків 22 партій, які претендують на 225 депутатських мандатів у багатомандатному виборчому окрузі. Усі інші балотуються в 199 мажоритарних округах.

До 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів, а до 10 серпня їх мають оприлюднити в офіційній пресі.

До 9 вересня 2019 року включно Рада має зібратися на своє перше засідання.