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    У Рівному підпалили автомобіль з агітаційними плакатами

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    У Рівному підпалили автомобіль з агітаційними плакатами
    У Рівному підпалили автомобіль з агітаційними плакатами
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    Вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля

    У місті Рівне підпалили автомобіль, який був обклеєний агітаційними плакатами напередодні парламентських виборів. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні.

    «19 липня о 02 год. 55 хв. в м. Рівне по вул. Петлюри, 1 виникло загорання легкового автомобіля обклеєного агітаційними матеріалами кандидата в народні депутати», - повідомили у прес-службі рятувальників.

    Повідомляється, що о 03 год. 10 хв. підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано.

    Жертв та постраждалих не має.

    Зазначається, що внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля.

    «До гасіння від ДСНС залучалося 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки», — резюмують у пресслужбі.

    Нагадаємо, у вівторок, 16 липня, сталася пожежа в автомобілі на вул. Теодора Драйзера, 34/51 у Деснянському районі Києва. Оскільки пожежа почалася не в моторному відсіку, а з колеса – підозрюють, що це підпал.

    14 липня пізно ввечері на вулиці Іскрівській, 7 у Солом'янському районі Києва сталася пожежа: горів автомобіль Smart служби доставки піци Tarantino Family. Під час руху до машини підбіг чоловік кавказької зовнішності і кинув запальну суміш на капот. 

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