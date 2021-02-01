Як і де збираються бебі-бокси: нардепи нагрянули з інспекцією на спецсклад

Наразі пакунки малюка вже доставлено майже в усі куточки України, окрім Тернопільської, Житомирської та Херсонської областей

Нардепки від «Слуги народу» Євгенія Кравчук та Ольга Коваль відвідали склад, де пакуються і звідки вирушають до своїх одержувачів бейбі-бокси.

«Наразі такі пакунки малюка вже доставлено майже в усі куточки України, окрім Тернопільської, Житомирської та Херсонської областей. Фури з боксами в ці регіони вже виїхали і молоді матусі отримають усе необхідне для своїх немовлят до кінця тижня», – зазначила Кравчук.

За словами нардепки, вперше програма реалізується у Донецькій та Луганській областях. Там пакунки малюка вже знайшли своїх маленьких власників.

«Загальна кількість усіх закуплених боксів – 49 тис.», – додала вона.

Кравчук також підкреслила, що новий пакунок малюка суттєво відрізняється від попереднього: зокрема, підгузок у ньому стало вдвічі більше; також тепер у боксі ще більше іграшок, одягу та предметів гігієни для дитини і молодої матусі. «Усі речі якісні, яскраві, гарно спаковані у красиву коробку. Яка, до речі, теж має свій функціонал – тут дуже зручно буде зберігати іграшки. Але, як мені розповіли, на перший час можна навіть покласти дитину – на дні коробки є спеціальний матрацик», – додала вона.

Нардепка зазначила, що 90% вмісту боксу – товари вітчизняного виробника. Вага пакунку - 16 кг, і його вміст при купівлі у магазинах обійдеться молодим батькам набагато дорожче.

«Подальші закупівлі для бейбі-боксів здійснюватимуться лише через систему Prozorro. Саме тому для уникнення затримки в отриманні пакунків ми з Ольгою Коваль та Адрієм Мотовиловцем ініціюємо спільну нараду разом Міністерством соціальної політики, Офісом президента, Федерацією роботодавців України та народними депутатами. На нараді плануємо обговорити питання якнайшвидшого придбання через Prozorro пакунків малюка. У 2020-му році через провал міністерством закупівель Верховна Рада була змушена ухвалити спеціальний закон, що дозволив батькам отримувати бейбі-бокси», - поінформувала Кравчук.