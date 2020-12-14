Як оформити електронну трудову книжку: інструкція від Пенсійного фонду

Електронна трудова книжка є гарантією того, що дані не будуть загублені після зміни робочого місця, зокрема, через ліквідацію підприємства

Електронна трудова книжка є гарантією того, що дані не будуть загублені після зміни робочого місця, зокрема, через ліквідацію підприємства

Пенсійний фонд просить українців якомога швидше оформити електронну трудову книжку

У Пенсійному фонді України розповіли, як правильно оформити електронну трудову книжку. Нова послуга від ПФУ стане в нагоді кожному українцеві працездатного віку, оскільки в майбутньому відомості з даного документа будуть необхідні для нарахування пенсійних виплат.

Як повідомляють в ПФУ, електронний документ буде носити офіційний характер, за ним будуть нараховувати пенсії та інші виплати. Нова послуга з оформлення електронних трудових книжок вже введена в дію. На сайті Пенсійного фонду пропонують українцям скористатися цією можливістю і якомога швидше оформити документ, який захистить від ряду неприємностей, які були можливі при використанні паперової версії трудових книжок.

Для того, щоб завести електронну трудову книжку, достатньо увійти на портал електронних послуг Пенсійного фонду і дотримуватися простих правил:

відсканувати свою трудову книжку,

на сайті Пенсійного фонду додати відсканований документ.

Після того як її буде обробленоа фахівцями організації, стане доступна повна історія трудових взаємин, а також дані про робочий стаж.

«Електронна трудова книжка є гарантією того, що ваші дані не будуть загублені після зміни робочого місця, зокрема, через ліквідацію підприємства. Для того, щоб завести електронну трудову книжку, досить увійти на портал електронних послуг Пенсійного фонду і слідувати простим правилам», - уточнили в Пенсійному фонді України.

Інформація про трудовий стаж, який з якихось причин не був внесений до трудової книжки, можна вказати самостійно на сайті ПФУ. Після перевірки, дані за стажем будуть внесені в електронний документ. По досягненню пенсійного віку пенсія на підставі даних з електронної трудової книжки буде нарахована автоматично, не буде потрібно ніяких довідок і довгих очікувань.



