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    Як переселенцям знайти житло в Мукачеві: контакти волонтерів

    В Мукачеві переселенці селяться на 1-3 доби, бо їдуть за кордон - Як переселенцям знайти житло в Мукачеві: контакти волонтерів
    В Мукачеві переселенці селяться на 1-3 доби, бо їдуть за кордон
    фото: Вікіпедія

    В Мукачеві чимало вільних квартир, бо власники за кордоном

    Більшість внутрішньо переміщених осіб не затримуються в Мукачеві надовго. Про це йдеться у матеріалі «Главкому», присвяченому ринку оренди житла в українських регіонах, не охоплених повномасштабною війною.

    Закарпатське місто Мукачево з початку війни отримало славу «перевалочного пункту» на шляху до Євросоюзу. Тож місцеві волонтери готові селити переселенців безкоштовно на одну, максимум на три доби.

    За словами волонтерів, у Мукачеві зараз багато порожніх квартир, власники яких виїхали за кордон. Оголошень про оренду житла вони зазвичай не дають, втім, дехто може дозволити волонтерам поселити у їхнє тимчасово спорожніле житло переселенців.

    Ринок оренди житла у цьому закарпатському місті, відверто кажучи, невеликий, а різниця в ціні – досить серйозна. Зокрема, можна зняти двокімнатну квартиру і за 3,5 тис. грн., і за 10 тис. грн. Причому різниця за якістю між такими варіантами може бути мінімальною.

    Нагадаємо, що у Рівне з початку війни приїхало уже 8 тис. переселенців, є місця ще для 2 тис. осіб, але більшу частину внутрішньо перемішених осіб селять в області. В цілому ж Рівненщина за час повномасштабних воєнних дій на території України прийняла уже 42 тис. осіб з інших регіонів країни.

    А у іншому західному обласному центрі, Івано-Франківську, фактично розміщені уже 45 тис. переселенців, місто готове прийняти ще 100 тис. осіб, а зі спекуляціями на ринку оренди житла бореться за допомогою перевірок податкової та публічного осуду.

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    Теги: переселенці Закарпаття війна Україна біженці
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    Як переселенцям знайти житло в Мукачеві: контакти волонтерів