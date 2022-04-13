Безкоштовне житло і дешеві квартири у Рівному: інформація для переселенців

Рівне уже прийняло 8 тис. переселенців, є місця ще для 2 тис. осіб, але більшість внутрішньо переміщених осіб селять у області

У Рівному є місця ще для двох тисяч переселенців, новоприбулих розміщують в області

Рівненська область продовжує приймати переселенців, але розміщують внутрішньо переміщених осіб в основному за межами обласного центру. Про це йдеться у матеріалі «Главкому», присвяченому ринку оренди житла в українських регіонах, не охоплених повномасштабною війною.

Директор з питань комунікації Рівненської облдержадміністрації Олександр Поліщук зазначив, що з початку війни в регіон приїхало 42 тис. переселенців. З них, пояснив Поліщук, у обласному центрі залишилася лише кожна п’ята внутрішньо переміщена особа: «Решта поселяються в області».

Чиновник відзначив таку особливість – ті, хто оселився у самому Рівному, мають середній чи вищий рівень достатку, приїздили до міста на власних автомобілях. «Ті ж, хто терміново евакуювався, умовно кажучи, в самих капцях, розселяються по області у гуртожитки чи спеціально облаштовані для цього приміщення», – зазначив Поліщук у коментарі «Главкому».

Щодо ринку оренди житла, то у Рівному зараз дуже багато пропозицій. Однокімнатна квартира з гарним ремонтом і побутовою технікою у новобудові коштуватиме близько 7 тис. грн, частина приватного будинку з радянським ремонтом і грубкою, на ту ж одну людину – в районі 3,5 тис. грн.

На цей момент у Рівному оселилися 8 тис. внутрішньо переміщених осіб, є місце ще для 2 тис. Волонтери наголошують, що переселенцям доцільніше не шукати житло самостійно, а перед приїздом краще звернутися до волонтерського штабу і уточнити наявність місць там. Це важливо, зазначають волонтери, тому, що у маленьких містах зараз значно швидше і ефективніше працює «сарафанне радіо», аніж дошки оголошень.

Нагадаємо, що у іншому західному обласному центрі, Івано-Франківську, фактично розміщені уже 45 тис. переселенців, місто готове прийняти ще 100 тис. осіб, а зі спекуляціями на ринку оренди житла бореться за допомогою перевірок податкової та публічного осуду.