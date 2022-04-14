Як російська агресія вплинула на компанії Люксембурга: що пише світова преса про війну в Україні

Багато міжнародних корпорацій та компаній з Люксембургу заморозили свій бізнес у Росії або навіть пішли звідти

Путін назвав мирні переговори тупиковими та заявив, що у центрі уваги перебуває Схід України

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 12 квітня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський. Своїми спостереженнями він поділився на сторінці у Facebook.

Газети Великої Британії

«The Times» повідомляє, що Росія намагається створити сили, які вп'ятеро перевершили чисельність українських військ для «вирішальної битви» у східному Донбасі.

Газета «I» пише про «гонку за з'ясуванням того, чи застосовувала Росія хімічну зброю» в Україні.

«The Financial Times». У редакційній статті визнає, що нині «далеко від ідеального» часу для змін у Великій Британії, але уряд не може зберегти свою легітимність, якщо він не дотримується законів, які він наклав на своїх громадян. Швидкий конкурс на нового лідера Торі дозволить уряду перегрупуватися та зосередитись на Україні.

«Daily Mail» критикує тих, хто закликає до відставки прем'єр-міністра, питаючи: «Хіба вони не знають, що йде війна?». Газета повідомляє, що містер Джонсон був присутній на святкуванні дня народження протягом дев'яти хвилин і що його святковий торт ніколи не залишав коробку Tupperware. На сторінці також є фотографія російських солдатів в українському місті Маріпуоль, на якій йдеться, що до мирних жителів там ставляться «без пощади».

Преса Шотландії

Газета «The Herald» робить анонс матеріалу на першій шпальти «Бунтівники з метою. Ми не допоможемо Україні, якщо зараз скинемо нашого прем'єр-міністра».

Інші видання Європи

Австрійська газета «Der Standard». Війна в Україні «продовжує бути кошмаром»для дітей, заявив у вівторок координатор екстреної допомоги дитячого фонду ООН Unicef Мануель Фонтейн після повернення із зони бойових дій. Щонайменше 142 дитини було вбито з того часу, як російські війська вторглися до сусідньої країни трохи більше семи тижнів тому. Насправді, за словами Фонтейна, число, ймовірно, є набагато вищим.

Майже дві третини всіх українських дітей були змушені покинути свої будинки через бойові дії, багато з яких бігли за кордон. Половина з третини, що залишилася, зараз страждає від голоду через катастрофічну ситуацію з поставками в Україні, повідомив ЮНІСЕФ в ефірі.

Понад 4,5 мільйона людей бігли за кордон з початку агресивної війни з Росією 24 лютого, близько 90 відсотків з них – жінки та діти. Ще сім мільйонів людей було переміщено всередині країни. Жінки найбільше ризикують стати жертвами торгівлі людьми під час втечі. В Австрії поки що не відомо жодного випадку.

Тим часом бої між російськими окупантами та українською армією тривали з неослабною інтенсивністю. Про нові атаки повідомлялося у вівторок, особливо на сході країни.

У Маріуполі, портовому місті на Азовському морі, яке вже кілька тижнів перебуває в облозі, українські підрозділи вперше повідомили про застосування росіянами бойових отруйних речовин. Незалежна перевірка наразі неможлива через масовані обстріли. Міністерство оборони Великобританії оголосило про рішучу відповідь Заходу, якщо звинувачення на адресу Москви підтвердяться.

Нідерланди. Видання «AD» – «Маріуполь готується». Відрізані від усіх зручностей жителі Маріуполя намагаються вижити у своєму зруйнованому місті. Ситуація з кожною годиною стає все важчою, і наближається вирішальна битва з росіянами».

Газета «Het Financieele Dagblad» опублікувала статтю «Російський «цигарковий король» «припаркував» 1 млрд євро в Нідерландах».

Російський олігарх і тютюновий магнат Ігор Кесаєв, який минулої п'ятниці потрапив до європейського список санкцій, розмістив свої активи приблизно на 1 мільярд євро в голландських BV (приватна компанія з обмеженою відповідальністю – Besloten Vennootschap або BV, – ред.). Таким чином, Кесаєв, який також виробляє зброю для російської армії, є можливою здобиччю голландського полювання на «неправильні» російські гроші. Проте сумнівно, що майно Кесаєва може бути заморожене.

Кесаєв (55 років) – засновник та співвласник компанії «Мегаполіс Дистриб'юшн». Згідно з останніми даними Торгової палати, ця компанія, що базується в Гаазі, має річний оборот у розмірі 10 мільярдів євро від продажу цигарок, пива, кави, батарейок та презервативів. Росіянин також є великим акціонером збройового заводу імені Дегтярьова, який постачає ракетні установки, кулемети та інше озброєння для російської армії. Кесаєв має зв'язки із фондом для колишніх агентів російської служби безпеки ФСБ.

Через шість тижнів після введення масивного пакету західних санкцій проти Росії, уряд Нідерландів щосили намагається взяти під контроль десятки мільярдів російських олігархів і компаній, що базуються в Нідерландах. На сьогоднішній день Нідерланди заморозили лише 516 мільйонів євро, через що міністр Вопке Хекстра зазнав різкої критики з боку Палати представників. Потім Хукстра призначив колишнього міністра Стефа Блока, який як національний координатор повинен забезпечити суворе дотримання санкцій.

Люксембург, газета «Luxemburger Wort». «Війна чинить тиск на компанії». «Закриття повітряного простору значно впливає на наші рейси», — каже Cargolux.

Напад Росії на Україну загострює економічні відносини між Росією та Європою. Багато міжнародних корпорацій та компаній з Люксембургу заморозили свій бізнес у Росії або навіть пішли звідти.

Виробник акумуляторних батарей Accumalux із Кокельшойєра вісім років тому відкрив завод на схід від Москви і не хоче звільняти своїх співробітників. Тим часом, місцеві клієнти, такі як Renault, відвертаються від Росії, обтяжують бізнес. Навіть компанії, які фактично не мають бізнесу в Росії, безпосередньо страждають від війни: вантажні компанії, такі як Cargolux, більше не можуть використовувати російський повітряний простір – польоти в Азію займають більше часу і коштують значно дорожче. Тим часом, на своєму українському заводі у Кривому Розі ArcelorMittal частково відновила виробництво та перезапустила доменну піч для виготовлення чавуну. На вимогу уряду України, щоб економіка країни не зупинилася.

Ізраіль. «Haaretz». «Весна у Запоріжжі, місті заперечення». На перший погляд життя у цьому ще не завойованому українському місті здається майже нормальним.

Україна – весна прийшла до Запоріжжя у всій красі. Цвітуть вишневі та абрикосові дерева, світить сонце, вулиці забиті людьми, а кафе переповнені. Багато фабрик у цьому промисловому місті з населенням понад 700 000 людей недавно повернулися до роботи, розповідає таксист. У невеликому сквері, в центрі якого стоїть радянський танк на згадку про звільнення міста від німців у 1943 році, гуляють парочки, на лавиці сидить пенсіонерка.

Якби не блокпости, споруджені з мішків з піском, і рекламні щити, які закликають росіян покинути Україну, важко було б помітити, що Запоріжжя, столиця області, залишалося єдиним містом у цьому районі, яке російська армія ніколи не захоплювала. Бої йдуть кілометрів за 20 звідти, іноді в повітрі чути приглушені вибухи, але жителі кажуть, що це стрілянина «наших». Загалом, здається, що місто перебуває у запереченні.

Лихо, що відбувається навколо них, можна спостерігати лише в декількох місцях Запоріжжя: пункті розподілу гуманітарної допомоги та центрі прийому біженців з півдня та південного сходу – Мелітополя, Бердянська та Маріуполя. Вони прибувають сюди в шоці, в болі та в замішанні. Багато хто не знає, куди вони звернуться наступного разу. Після того, як вони отримають свою порцію гречки та курки та з'їдять свій шматок хліба, деякі з них поїдуть автобусами до найближчого дитячого садка, де вони зможуть переночувати одну ніч. Після цього деяким із них потрібно буде шукати місце для ночівлі в місті, але більшість піде далі, на захід, часто до прикордонних переходів.

Багато біженців із Маріуполя бояться і не хочуть фотографуватись або називати себе повними іменами. Одна жінка сказала, що не хоче розповідати про все, що з нею сталося, бо боїться за своє життя та життя своєї сім'ї.

«The New York Times». «Путін назвав мирні переговори тупиковими та заявив, що у центрі уваги перебуває Схід України».

Президент Росії Володимир Путін заявив у вівторок, що мирні переговори з Україною зайшли в «глухий кут», і хибно назвав докази російських звірств у передмісті Києва «фейком».

Виступаючи на прес-конференції на нещодавно побудованому космодромі на Далекому Сході Росії, Путін сказав, що позиція України на переговорах, які останній раз проходили в Стамбулі два тижні тому, неприйнятна. Він пообіцяв, що російська «військова операція продовжуватиметься до її повного завершення».

Але цілі операції, за його словами, зосереджені у районі Донбасу на Сході України, де проросійські сепаратисти воюють із 2014 року. Вперше пан Путін сам ефективно визначив більш обмежену мету війни, зосередивши увагу на контроль над Донбасом, а не над усією Україною, яка, за словами Путіна та його підлеглих, навіть не має бути незалежною країною.

«Діятимемо ритмічно і спокійно, за тим планом, який спочатку було запропоновано Генштабом», – сказав Путін. «Наша мета – допомогти людям, які живуть на Донбасі, які відчувають свій нерозривний зв'язок із Росією».

Трохи більше місяця тому, навпаки, Путін попередив, що українські лідери ризикують «майбутнім українській державності», чинячи опір російському вторгненню, яке кремлівські військові планувальники, мабуть, помилково вважали, можна здійснити відносно легко.

Проте твердження Путіна про більш обмежені військові цілі Росії в Україні не обов'язково може прийматися за чисту монету, і в нього все ще може бути кінцева мета – взяти під контроль колишню радянську республіку. Протягом кількох місяців, що передували вторгненню 24 лютого, коли російські війська зосереджувалися на кордоні з Україною, російські офіційні особи наполягали на тому, що жодних планів вторгнення не було і що нарощування військ було просто військовими навчаннями.

Українські та західні офіційні особи заявили, вони очікують, що Росія, не зумівши захопити столицю Київ та більшість інших ключових міст у ході вторгнення, утрудненого через погану логістику, незабаром розпочне інтенсивний наступ на Донбасі.

Нагадаємо, один із найвпливовіших медіаконцернів Німеччини Axel Springer SE оголосив про початок співпраці із колишньою телепропагандисткою російського «Першого каналу» Марією Овсянніковою.