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    Події в Україні

    У середу вдалося евакуювати понад півтори тисячі українців

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    13 квітня не було узгоджено гуманітарних коридорів, та все ж людей рятували - У середу вдалося евакуювати понад півтори тисячі українців
    13 квітня не було узгоджено гуманітарних коридорів, та все ж людей рятували
    фото з відкритих джерел

    Евакуацію було проведено у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях

    Україна продовжує робити все можливе, щоб евакуювати мирних громадян з окупованих територій та міст, які обстрілює ворог. 13 квітня у безпечне місце вдалося виїхати понад півтори тисячі українців.

    Як повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, впродовж доби 13 квітня вдалося евакуювати 1567 українців. Евакуацію було проведено у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

    Із Мелітополя, Пологів, Василівки та Бердянська на особистому транспорті до Запоріжжя прибуло 1102 людини. З Маріуполя вдалося виїхати 83 українцям.

    Ще 382 людини вдалося евакуювати з Лисичанська, Сєвєродонецька, Кремінної, Гірничої та Попасної.

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    Як повідомлялося, Росія блокує евакуаційний транспорт: 13 квітня не буде гумкоридору.

    Нагадаємо, учора з окупованих міст вдалося вивезти понад 2,6 тис. людей.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна Кирило Тимошенко окупація евакуація #stoprussia
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    У середу вдалося евакуювати понад півтори тисячі українців