У середу вдалося евакуювати понад півтори тисячі українців

У середу вдалося евакуювати понад півтори тисячі українцівграфіка
Евакуацію було проведено у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях
Україна продовжує робити все можливе, щоб евакуювати мирних громадян з окупованих територій та міст, які обстрілює ворог. 13 квітня у безпечне місце вдалося виїхати понад півтори тисячі українців.
Як повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, впродовж доби 13 квітня вдалося евакуювати 1567 українців. Евакуацію було проведено у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Із Мелітополя, Пологів, Василівки та Бердянська на особистому транспорті до Запоріжжя прибуло 1102 людини. З Маріуполя вдалося виїхати 83 українцям.
Ще 382 людини вдалося евакуювати з Лисичанська, Сєвєродонецька, Кремінної, Гірничої та Попасної.
Як повідомлялося, Росія блокує евакуаційний транспорт: 13 квітня не буде гумкоридору.
Нагадаємо, учора з окупованих міст вдалося вивезти понад 2,6 тис. людей.