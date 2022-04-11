Путінська пропагандистка працюватиме у ЄС. Яке з топ-видань взяло Овсяннікову на роботу?

Овсяннікова, яка скинула усю відповідальність за війну проти України на одного Путіна і вимагала скасувати антиросійські санкції, тепер розказуватиме про війну німцям зі сторінок Die Welt

Журналістка, яка працювала на кремлівському телеканалі, тепер буде розказувати про ситуацію в Україні

Одне із найвпливовіших медіа концернів Німеччини Axel Springer SE оголосив про початок співпраці із колишньою телепропагандисткою російського «Першого каналу» Мврію Овсяннікову. Про це повідомляє пресслужба медіаконцерну.

Овсяннікова працюватиме позаштатним кореспондентом у виданні Die Welt, яке належить медіа концерну «Аксель Шпрінгер».

Вона буде писати статті для газети, а також готувати контент для телеканалу Welt. Тематикою її роботи будуть, зокрема, події в Росії та Україні.

Головний редактор Welt Group Ульф Пошардт заявив, що він радий співпрацювати із Овсянніковою, бо та, мовляв, мала мужність виступити на захист найважливіше – журналістську етику, попри імовірність репресій за її вчинок під час ефіру.

Сама Овсяннікова пояснила, що її обов’язок – захистити свободу, яку відстоюють зараз «сміливі люди в Україні».

Нагадаємо, у березні під час ефіру програми «Врємя» на російському пропагандистському «Першому каналі» у кадрі, просто за спиною в одіозної телеведучої Катерини Андрєєвої, з'явилась працівниця каналу Марія Овсяннікова антивоєнним плакатом. На ватмані було написано: «Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть». Жінка й сама вигукувала «Зупиніть війну!» та «Ні війні!».

За свій вчинок Овсяннікова отримала усього-на-всього штраф розміром 30 тис. рублів.

В українському сегменті соцмереж піддали сумніву щирість вчинку Овсяннікову, зважаючи на мізерність її покарання порівняно із рішеннями судів щодо інших антикремлівських протестувальників. Дехто із блогерів навіть заявив, що в Росії давно немає прямих ефірів на телебаченні, а ця витівка журналістки була не більш, ніж зрежисованим вчинком.

Зазначимо, що «Главком», проаналізувавши особистість Овсяннікової, особливості роботи російських телеканалів та текст її звернення, припустив, що це, цілком імовірно, є спецоперацією Кремля із гуманізації росіян (які у переважній більшості підтримують повномасштабне вторгнення своєї армії на територію України та звірства, які російські військові чинять в українських містах).

Пізніше Овсяннікова почала в ефірі європейських ЗМІ пропагувати скасування санкцій проти Росії, заявляючи, що у війні проти України винен лише Володимир Путін.