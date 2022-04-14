Нагороди отримали ще 270 бійців ЗСУ

Семеро військовослужбовців нагороджені посмертно

Президент України Володимир Зеленський 13 квітня підписав укази про нагородження наших захисників. Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні.

Державними нагородами відзначені 270 військовослужбовців Збройних сил України. Семеро з них – посмертно.

Також відзначені 11 працівників Управління державної охорони.

«Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, які утримують позиції та привчають російських солдатів до думки про те, що ця війна проти України може завершитися тільки стратегічним програшем Росії – раніше чи пізніше», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, напередодні президент нагородив понад 400 бійців та висловив особисті подяки захисникам на півдні та сході України.

Як сказав Зеленський, гарячкова активність окупантів свідчить про їхню невпевненість.

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