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    Події в Україні

    Нагороди отримали ще 270 бійців ЗСУ

    Президент відзначив наших захисників - Нагороди отримали ще 270 бійців ЗСУ
    Президент відзначив наших захисників
    фото з відкритих джерел

    Семеро військовослужбовців нагороджені посмертно

    Президент України Володимир Зеленський 13 квітня підписав укази про нагородження наших захисників. Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні.

    Державними нагородами відзначені 270 військовослужбовців Збройних сил України. Семеро з них – посмертно.

    Також відзначені 11 працівників Управління державної охорони.

    «Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, які утримують позиції та привчають російських солдатів до думки про те, що ця війна проти України може завершитися тільки стратегічним програшем Росії – раніше чи пізніше», – наголосив глава держави.

    Нагадаємо, напередодні президент нагородив понад 400 бійців та висловив особисті подяки захисникам на півдні та сході України.

    Як сказав Зеленський, гарячкова активність окупантів свідчить про їхню невпевненість.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна Управління державної охорони окупація #stoprussia
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    Нагороди отримали ще 270 бійців ЗСУ