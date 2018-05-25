Yanair поновила рейси із Одеси в Тель-Авів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перельоти здійснюватимуться двічі на тиждень

Українська авіакомпанія Yanair приступила до виконання в літньому сезоні 2018 року рейсів по маршруту Одеса - Тель-Авів.

Перший в цьому році рейс у вказаному напрямі було виконано в четвер , 24 травня, повідомляє ЦТС.

Тепер перельоти здійснюватимуться двічі на тиждень - по четвергам (виліт з Одеси о 14:00) і неділям (виліт о 17:00, а з 10 червня - о 15:40). Час польоту складає 2 години 50 хвилин. На маршруті працюватимуть літаки Boeing 737-400.

Слід зазначити, що з Одеси в Тель-Авів регулярні рейси також здійснюють авіакомпанії МАУ і El Al.

Нагадаємо, раніше комісія Державіаслужби з видачі та відкликання прав на експлуатацію повітряних напрямків рекомендувала дозволити авіакомпанії Yanair літати за маршрутом Харків-Батумі на регулярній основі.