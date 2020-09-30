Японська авіакомпанія замінить «Пані та панове» на гендерно нейтральне привітання



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Представник авіакомпанії розповів, що вони хочуть створити «позитивну атмосферу та з повагою ставитися до всіх»

З 1 жовтня до пасажирів звертатимуть зі словами «Добрий ранок» чи «Добрий вечір»

Авіакомпанія Japan Airlines першою в Японії відмовиться від слів «Пані та панове» на користь гендерно нейтральних привітань своїх пасажирів. Про це повідомляє Japan Today.

В авіакомпанії наголошують, що з 1 жовтня до пасажирів звертатимуть зі словами «Добрий ранок» чи «Добрий вечір».

Зазначається, що зміни стосуватимуться лише англійської мови, тому що в японській і без цього використовують гендерно нейтральне привітання. «У японській мові використовується термін minna-sama — це нейтральна форма для звернення до всіх», – пояснює видання.

Представник авіакомпанії розповів Reuters, що вони хочуть створити «позитивну атмосферу та з повагою ставитися до всіх».

«Ми зобов'язалися не дискримінувати за ознакою статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності чи особистих властивостей», — пояснив перевізник.

Рішення Japan Airlines може повпливати і на їхніх конкурентів. Так, авіакомпанія ANA Holdings «вивчає цю проблему на основі коментарів клієнтів». Торік нейтральні привітання на своїх рейсах запровадили Air Canada та EasyJet.

Japan Airline відрізняється й іншими своїми прогресивними змінами. Так, у березні авіакомпанія дозволила стюардесам не носити спідниці та підбори під час роботи.

До відома, Японія ще не легалізувала одностатеві шлюби, але останніми роками уряд частіше займається правами ЛГБТ. У 2017 році Міносвіти країни додало до своєї нацпрограми проти знущань сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Відповідно до програми, школи мають запобігати булінгу на основі цих факторів та сприяти належному розумінню будь-якої орієнтації.

Крім того, у квітні того ж 2017 року місто Осака вперше в Японії визнало одностатеву пару прийомними батьками.